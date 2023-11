Válka v Izraeli ONLINE: Příměří se prodlouží o dva dny | e15.cz

Musk navštívil v Izraeli jeden z kibuců, kde vraždil Hamás

Americký miliardář a podnikatel Elon Musk při návštěvě Izraele slíbil, že bez souhlasu tamní vlády neaktivuje pro Pásmo Gazy internetovou službu Starlink vlastněnou jeho společností SpaceX. Musk se dnes setkal mimo jiné s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, který ho zavedl i do jednoho z kibuců, jež se 7. října v izraelském pohraničí staly terčem útoku palestinského hnutí Hamás vládnoucího v Pásmu Gazy.

Netanjahu s Muskem, oba v neprůstřelných vestách, navštívili kibuc Kfar Aza. Musk si podle serveru Ynet natáčel zničený kibuc na mobilní telefon. Z kibucu odjeli oba do izraelského parlamentu a později má Musk na programu setkání s izraelským prezidentem Jicchakem Herzogem v Jeruzalémě. Setkání by se měli zúčastnit i příbuzní lidí unesených 7. října Hamásem do Pásma Gazy.