Válka v Izraeli ONLINE: Invaze v Pásmu Gazy je na spadnutí | e15.cz

Evakuace v Gaze pokračují další den, Izrael popřel útoky na konvoje civilistů

Izraelská armáda v neděli vytyčila další časové okno pro evakuace civilistů ze severu Pásma Gazy, a to mezi 11:00 a 14:00 SELČ. Armádní mluvčí to oznámil na síti X a přiložil jednoduchou mapu s vyznačenou hlavní silnicí, na kterou podle něj izraelské síly nebudou útočit. Izraelci původně k opuštění oblasti severně od údolí Vádí dávali čas do soboty. Armáda podle listu Times of Israel také popřela, že by útočila na konvoj evakuujících se palestinských civilistů.