Příbuzní nepropuštěných rukojmích kritizují izraelskou vládu, hrozí protestem

Rodiny rukojmích, které už skoro dva měsíce drží palestinské hnutí Hamás v Pásmu Gazy, dnes vyzvaly izraelskou vládu, aby se vrátila k jednacímu stolu s Hamásem a udělala vše pro propuštění jejich blízkých. Příbuzní unesených také kritizovali kabinet za to, že ignoruje jejich žádost o schůzku, a pohrozili další demonstrací. Odpověď chtějí do večera, jinak plánují protest před ministerstvem obrany v Tel Avivu, informoval server The Times of Israel (ToI).

„Vláda nás ignoruje, má čas na všechno kromě rodin rukojmích, je to ostuda,“ řekl na dnešní tiskové konferenci Daniel Lifšic, jehož prarodiče Hamás unesl. Babičku Jocheved Lifšicovou propustil, ale jejího třiaosmdesátiletého manžela stále zadržuje spolu s víc než stovkou dalších unesených. Hamás při útoku na Izrael 7. října unesl asi 240 lidí. „Vraťte se okamžitě k jednacímu stolu a dosáhněte dohody za každou cenu. Slíbili jste nám, že pro propuštění rukojmích uděláte všechno,“ dodal Daniel Lifšic.