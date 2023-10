Válka v Izraeli ONLINE: Invaze v Pásmu Gazy je na spadnutí | e15.cz

WHO: Přesunout pacienty ve vážném stavu ze severu Pásma Gazy by pro ně znamenalo smrt

Přesunout pacienty ve vážném stavu z nemocnic na severu Pásma Gazy je nemožné a pokus o to by pro ně znamenal rozsudek smrti, uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO) s odkazem na palestinské úřady. K přesunu zhruba 1,1 milionu Palestinců ze severu do jižní části Pásma Gazy vyzval ve čtvrtek večer Izrael. Výzva by mohla být předzvěstí rozsáhlé pozemní vojenské operace. Evakuovat by se obyvatelé měli podle výzvy do 24 hodin.

Podle mluvčího WHO Tarika Jašareviče palestinské zdravotnické úřady uvedly, že v nemocnicích v severní části Pásma Gazy se nachází mnoho pacientů, kteří potřebují být napojeni na přístroje, aby přežili.

WHO již dříve varovala, že nemocnice v Pásmu Gazy se musí spoléhat na své dieselové agregáty vzhledem k výpadkům proudu. Izrael uvalil po víkendových útocích palestinského hnutí Hamás na oblast totální blokádu dodávek vody, elektřiny a potravin. Bez dalších dodávek paliva nemocnicím hrozí, že vyčerpají své zásoby pro agregáty během několika málo dní. Nemocnice také trpí akutním nedostatkem léčiv, uvedla WHO.