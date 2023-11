Válka v Izraeli ONLINE: Dohoda o příměří může být uzavřena dnes | e15.cz

Izrael tvrdí, že pod nemocnicí Šífa nalezl 55 metrů dlouhý tunel Hamásu

Izraelská armáda dnes oznámila, že v podzemí nemocnice Šífa v Pásmu Gazy nalezla tunel dlouhý 55 metrů, o kterém se domnívá, že ho využívalo radikální hnutí Hamás. Podle ní to dokazuje tvrzení izraelských tajných služeb, že Hamás měl pod nemocnicí své vojenské zázemí, píše server The Times of Israel (ToI). Palestinské hnutí to dlouhodobě odmítá. Izraelští vojáci tunel nalezli při prohledávání nemocnice. Podle sdělení armády se „tunel nalézá zhruba deset metrů pod povrchem“ a na jeho konci jsou obrněné dveře.

„Tento druh dveří používá teroristická organizace Hamás, aby zabránila vstupu našich jednotek do svých velitelských stanovišť a podzemních struktur,“ uvedla izraelská armáda. Informace armády není možné nezávisle ověřit.