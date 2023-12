Izraelská armáda se vyjádřila k videím se svlečenými Palestinci

V médiích a na sociálních sítích se objevují fotografie Palestinců vysvlečených do spodního prádla, kteří se vzdávají izraelské armádě. Deník The Times of Israel v neděli zveřejnil fotografii řady stojících mužů ve spodním prádle, která byla podle něj pořízena ráno poblíž města Džabálija na severu Pásma Gazy. Izraelská armáda k tomu uvedla, že svlečení lidé byli bojovníci Hamásu a že bylo potřeba zkontrolovat, zda nejsou ozbrojeni nebo zda neukrývají pásy s výbušninami.