Válka v Izraeli ONLINE: Izraelské útoky si vyžádaly přes 8000 životů | e15.cz

Jeden z předních izraelských podnikatelů Amnon Shashua vyzval k okamžitému svržení premiéra Benjamina Netanjahua a jeho vlády.

Shashua, šéf společnosti Mobileye, která vyrábí technologie pro autonomní řízení uvedl, že Netanjahuova vláda je vinna ze „selhání, nesouladu a neschopnosti“. Ve finančním deníku Calcalist napsal: Musíme snížit naše ztráty a udělat to rychle. Jediným řešením současné situace v Izraeli je výměna vlády. A to okamžitě, napsal The Guardian.