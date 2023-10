Válka v Izraeli ONLINE: Invaze v Pásmu Gazy je na spadnutí | e15.cz

Izrael chce do Gazy vyslat desetitisíce vojáků s cílem dobýt město Gaza

Izrael chce v příštích dnech do Pásma Gazy vyslat desetitisíce vojáků s cílem dobýt město Gaza a zničit zdejší vedení Hamásu, napsal server listu The New York Times s odvoláním na trojici vysoce postavených činitelů izraelské armády. Uvedl také, že invaze úzkého pobřežního pásu, kde žije 2,3 milionu Palestinců, měla začít už tento víkend, ale i kvůli počasí byla o pár dní odložena. Izraelská armáda dala už dříve oficiálně najevo, že jejím hlavním cílem je zničit politické a vojenské vedení Hamásu, tedy radikální palestinské organizace, která Pásmo Gazy kontroluje a je zodpovědná za krvavé útoky na Izrael z minulého víkendu, při nichž přišlo o život na 1300 lidí, většinou civilistů.