Investujeme: Už jste slyšeli o ETF fondech? | E15.cz

V průběhu pandemie si Češi oblíbili čím dál dostupnější investování prostřednictvím chytrých telefonů, resp. mobilních investičních aplikací. „Dnes má téměř každý přístup k velmi hodnotným informacím na internetu zdarma nebo za velmi malé poplatky. Zároveň má téměř každý v kapse smartphone, skrze který může nejen čerpat cenné informace o trzích, ekonomice apod., ale také provádět samotné investiční transakce. O rostoucím trendu investování z telefonu svědčí fakt, že je nyní více než 50 procent transakcí u XTB prováděno právě z mobilu,“ říká marketingový manažer brokerské společnosti XTB Michael Kopta.

Co jsou ETF fondy

Co se týče konkrétních investičních možností, kam prostřednictvím chytrého telefonu investovat, čeští investoři nyní rychle objevují právě oblast ETF fondů.

Tyto fondy se začaly více prosazovat už v době krize v roce 2008 v USA. Jedná se o takzvané pasivní fondy, které kopírují indexy vybraných trhů. To znamená, že investor jejich prostřednictvím investujete třeba do celého indexu S&P 500. To je velká část amerického akciového trhu.

Některé ETF mohou vyplácet i pravidelné dividendy. Investor si může vybrat třeba i ETF fond, který investuje do dluhopisového indexu. Můžete si koupit také třeba ETF fond, který bude investovat do zlata.

„Náklady na pořízení ETF fondů jsou nižší než náklady na pořízení a provoz klasických aktivně řízených podílových fondu,“ říká investiční analytik skupiny Partners Martin Tománek.

Diverzifikace díky indexu

Díky indexu také odpadá riziko špatné diverzifikace – zde se dostáváme k možné úspoře peněz díky pasivnímu investování. „Pokud bychom totiž chtěli vybírat jednotlivé firmy z indexu, musíme mít nějaký přehled o konkrétních odvětvích, ve kterých společnosti působí a chytře rozdělit naše investice dle výhledu těchto odvětví. To už je pro většinu lidí španělská vesnice a je zde velké riziko, že udělají chybu. Proto existuje možnost pasivně odkládat do celého „balíku firem“ (indexu). Tím si zaručíme správnou diverzifikaci a nemusíme podrobně znát detaily konkrétních firem či odvětví, i když jejich znalost je samozřejmě výhodou,“ vysvětluje Michael Kopta.

Je třeba znát rizika

Jako každé investování, i to pasivní s sebou pochopitelně nese rizika. „Třeba právě v případě indexu S&P 500 se jedná o 500 největších firem v USA – pokud se nebude firmám v indexu dařit, nebude se dařit ani indexu samotnému a dojde k poklesu hodnoty celé investice,“ uvádí Kopta.

Patří dodat, že společnosti nejsou v indexu zastoupeny stejným dílem. „Faktem je, že první 3 největší společnosti v indexu S&P 500 „mají váhu“ (tedy v podstatě tvoří) více než 15 procent celého indexu. Top 10 firem v tomto indexu představuje 26 procent „váhy“. Důvodem je hlavně velikost těchto top firem – čím větší je tržní kapitalizace, tím je větší váha v daném indexu,“ vysvětluje Michael Kopta.

Nevýhodou pak může být právě i ona pasivní forma investování, která vyplývá z faktu, že ETF fondy pouze kopírují daný index. ETF tak ze své podstaty nikdy nemohou takzvaně překonat trh.

Ovšem co se pak týče debaty aktivní versus pasivní investování, podílové fondy nejsou stoprocentně lepší než ETF. A ETF nejsou lepší než podílové fondy. „Z hlediska úspěšnosti investice mnohem více záleží na temperamentu samotného investora než na volbě konkrétních investičních nástrojů,“ míní Martin Tománek.

Jak začít investovat?

Stačí si otevřít účet u brokera, kde lze investovat do akcií i ETF bez poplatků, čímž výrazně snížíte náklady, následně provedete vklad částky, kterou chcete investovat a jakmile budou peníze na investiční účet připsány, můžete začít.

„Obliba investování stoupá. Stále je však velké množství těch, kteří se domnívají, že k investování potřebují stovky tisíc. Není to pravda. Do vybraných akcií i indexů lze investovat řádově od jednotek tisíc korun a pravidelným (pasivním) investováním svou expozici postupně navyšovat. Osobně považuji dokonce za lepší způsob ono postupné dokupování, než jít na trh rovnou s celým kapitálem, a to nehledě na jeho velikost,“ doplňuje Michael Kopta z XTB, s tím, že stejně jako u klasických fondů i u investic do ETF hraje klíčovou roli dlouhodobost – při dlouhodobých investicích jsou ETF vhodné prakticky pro každého investora.