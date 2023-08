Pražská burza a index PX: Jak si vedou akcie na domácím parketu | e15.cz

Index PX a aktuální hodnota

Historicky nejvyšších hodnot dosahoval index PX v roce 2007. Následoval ale prudký propad v důsledku globální ekonomické krize. Podobně dramatický byl i pokles kvůli koronavirovému šoku v březnu 2020. I díky mimořádně rozvolněné politice centrálních bank ale domácí burza své tehdejší ztráty rychle smazala.

Momentálně představuje pro index PX zřejmě největší výzvu plánované zestátnění společnosti ČEZ. Nejasnosti kolem možného provedení záměru drží podle některých investorů cenu akcie výrazně níže, než by odpovídalo její hodnotě. Část expertů upozorňuje, že po případném stažení titulu z burzy by utrpělo i postavení českého trhu jako takového.

Pražská burza: shrnutí posledního obchodního dne

Pražská burza dnes po předchozích dvou dnech nevýrazných změn posílila. Index PX stoupl o 0,6 procenta na 1359,85 bodu. Vzhůru ho táhly především akcie ČEZ a bankovní tituly, vyplývá z výsledků obchodování. Burzovní web je dnes nedostupný v důsledku zahlcovacího DDoS útoku. Průběh obchodování však narušen nebyl, uvedl na dotaz ČTK mluvčí pražské burzy Jiří Kovařík.

Dnešní výsledek obchodování byl ovlivněný především pozitivním vývojem na zahraničních trzích, uvedl makléř společnosti Wood & Company Vladimír Vávra. Aktivita investorů byla ale nízká. "Dnešní objem představuje asi jen třetinu dlouhodobého průměru," dodal Bohumil Trampota z Komerční banky.

Růst pražské burzy táhly především akcie polostátní energetické společnosti ČEZ. Po zdražení o 1,26 procenta uzavřely obchodování s cenou 967 Kč za kus. Pravděpodobným důvodem nárůstu bylo podle Vávry navyšování spekulativních pozic poté, co Poslanecká sněmovna v úterý v prvním čtení podpořila vládní návrh na snížení podílu hlasů akcionářů, který je nutný pro přeměny obchodních společností a družstev. Místo dosud potřebných 90 procent by nově mělo pro rozdělení firem stačit 75 procent. Stát by mohl změnu využít při restrukturalizaci společnosti ČEZ kvůli posílení kontroly nad energetickou infrastrukturou, přičemž menšinové akcionáře by podle kritiků vyvlastnil.

Ziskové dnes byly rovněž všechny tři bankovní emise obchodované v Praze. Akcie Erste posílily o 0,82 procenta na 811,40 koruny, Moneta přidala 0,36 procenta a cenné papíry Komerční banka zpevnily o 0,21 procenta na 709,50 koruny.

Naopak nedařilo se Kofole. Emise nápojářské firmy oslabila o 0,38 procenta na 265 Kč za akcii.

Koruna dnes posílila k oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru si od úterního podvečera polepšila o dva haléře na 24,09 Kč/EUR. K dolaru zpevnila o 22 haléřů na 22,04 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online kolem dnešních 17:00.

Index PX a jeho báze*

Colt CZ Group SE

Původně uherskobrodská zbrojovka převzala americkou firmu Colt Holding Company a rozrostla se v holding s výrobními závody v řadě zemí.

ČEZ

Energetická společnost se 70procentním podílem státu. Investoři očekávají relativně vysoké dividendy kvůli dlouhodobě rostoucím cenám elektřiny.

Erste Group Bank

Rakouská bankovní skupina působící mimo jiné v Česku prostřednictvím České spořitelny. Investoři věří, že vyšší úrokové sazby v eurozóně i Česku pomohou finančním výsledkům skupiny.

Kofola ČeskoSlovensko

V roce 2021 založená nápojářská skupina navazuje mimo jiné na předrevoluční popularitu nápoje Kofola.

Komerční banka

Dceřiná společnost francouzské finanční skupiny Société Générale.

Moneta Money Bank

Čtvrtá největší banka v Česku patří k nejvýnosnějším titulům na pražské burze.

Philip Morris ČR

Dceřiná firma Philip Morris International stále více sází na svůj produkt nahřívaného tabáku. Jde údajně o méně škodlivou variantu kouření.

Photon Energy

Solární společnost byla zařazena do indexu PX 22. března 2021.

Pilulka Lékárny

Po odeznění pandemie koronaviru se lékárenský e-shop snaží nakopnout svůj růst.

Vienna Insurance Group

Vídeňská pojišťovací skupina patří k největším ve střední a východní Evropě.

*K 17. červenci 2023