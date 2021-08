IKEA hlásí vyprodáno, Průša s Vávrou investují do virtuální reality... | E15.cz

Švédský nábytkářský řetězec se v Česku potýká s velkými problémy. Stovky produktů, které vystavuje ve svých prodejnách, si lidé momentálně nemohou koupit. Výrobky totiž nejsou v českých skladech. „Celý náš dodavatelský řetězec se v důsledku pandemie potýká s různými potížemi. Pandemie měla a stále má vliv na mnoho odvětví – od těžby surovin přes výrobu až po dopravu. Důsledkem těchto vlivů je, že některé naše výrobky nejsou i delší dobu dostupné," potvrdil pro E15.cz mluvčí firmy pro Česko Petr Šašek. >>> CELÝ ČLÁNEK NAJDETE ZDE

Český výrobce brýlí pro virtuální realitu VRgineers dokončil další investiční kolo, pomocí něhož vybral 2,5 milionu dolarů, v přepočtu zhruba 54 milionů korun. Nově do společnosti investoval například tuzemský výrobce 3D tiskáren Prusa Research Josefa Průši nebo známý vývojář her Daniel Vávra. Ze stávajících podílníků svoji pozici posiluje investiční fond Nation 1 Marka Moravce. Deníku E15 to potvrdil Marek Polčák, šéf a spoluzakladatel společnosti VRgineers.

Druhé covidové léto se podepsalo na trhu s krátkodobým ubytováním ještě razantněji než to loňské, kdy si svět nepřipouštěl další vlnu. Poslední statistiky o využívání platformy Airbnb ukazují, že počet nabídek k ubytování zůstává na stejné hodnotě jako během zimních lockdownů, a tak jsou několikanásobně nižší než loni v létě. Řada firem, které spravovaly krátkodobé pronájmy, musela v důsledku velkého útlumu turistického ruchu skončit.

Evropská unie se rozhodla skoncovat s automobily na spalovací motory, mají se přestat vyrábět nejpozději v roce 2035. „EU je poměrně hodně závislá na automobilovém průmyslu a pokud by tento krok neudělala, drtivá většina automobilek by za chvíli neexistovala," říká zakladatel webu zaměřeného na elektromobilitu Teslacek.tv, youtuber a vysokoškolský pedagog Ondřej Bačina. Elektromobily by podle něj měly být finančně dostupné téměř pro všechny nejpozději v roce 2025.

VIDEO: Pořádat olympiádu stojí miliardy. Roční odklad zaplatí japonští občané

Kazachstán je znám především svým nerostným bohatstvím nebo také třeba filmovou postavou Borata v podání britského herce Sachy Barona Cohena. Vedle toho však jde o zemi, kde stále více lidí nakupuje online. A právě této oblasti dominuje jediná firma, která navíc loni na podzim vstoupila na londýnskou burzu.

Aš–Ostrava. Trasa od západního k východnímu cípu Česka trvá za běžných okolností zhruba šest a půl hodiny. Ale jak dlouho ji řidič jede, pokud se rozhodne pro cestu novým elektromobilem Škoda Enyaq? Je nabíjecí síť v Česku už v takovém stavu, aby umožnila nerušený výlet po republice? Vydali jsme se na cestu z Aše do Ostravy a mimo jiné zjistili, že místa u rychlonabíječek se rychle plní. Doplňování energie může jízdu prodloužit o hodiny.

Škoda Enyaq 80iV nás dovezl z Aše do Ostravy. Autor: Anna Křížková

Česká investiční skupina Pale Fire Capital Jana Barty, Dušana Šenkypla, Davida Holého a Petra Krajička kupuje českou firmu VirtualTraining, která stojí za aplikací pro trénování jízdy na kole a běhání Rouvy. Podle informací deníku E15 má společnost hodnotu až jedné miliardy korun.