Airbnb zažívá v Česku horší sezonu než loni. Správcovské firmy opouštějí trh | E15.cz

Barcelona Barcelona chce zakázat pronájem soukromých pokojů turistům. Primátorka Ada Colauová navrhla nové pravidlo, které by lidem umožňovalo pronajmout pokoje ve vlastním domě pouze na pobyty delší než 30 dní. Pokud by bylo přijato, mělo by město jednu z nejpřísnějších kontrol prázdninového pronájmu na světě. New York Nová legislativa prodloužila minimální požadavky na pobyt v některých městech, včetně Jersey City a New Yorku. V Jersey City stoupla průměrná minimální délka pobytu v důsledku pandemie o 195 procent, na 21 dní. Paříž Rozhodnutí francouzského nejvyššího soudu prudce zbrzdila aktivitu na trhu s krátkodobým bydlením. Nově vydaný předpis vyžaduje, aby vlastníci požádali o předchozí povolení ke změně užívání prostor určených k bydlení. Londýn Zmizení Airbnb i odchod mnoha vysokoškolských studentů z města zapříčinil během pandemie rekordní snížení cen nájmů v britské metropoli. V centru Londýna propadly začátkem roku ceny nájmů až o třináct procent. Jde ale zřejmě jen o dočasný trend, než se do města opět vrátí studenti a turisté.