Česká národní banka si vyzkoušela nákup bitcoinu a spol
Centrální banka poprvé nakoupila digitální aktiva. Kromě největší kryptoměny bitcoinu si chce ČNB osahavat i dolarový stablecoin a takzvané tokenizované depozitum, tedy obdobu bankovní úložky vepsané do blockchainu.
Investicí v hodnotě milionu dolarů vzniká testovací portfolio digitálních aktiv. Současně ale Česká národní banka zdůrazňuje, že v dohledné době neplánuje bitcoin ani jiná digitální aktiva zařadit mezi své devizové rezervy.
Testovací nákup schválila bankovní rada 30. října na základě projednání Analýzy možností investic do dalších tříd aktiv. Z analýzy vyplývá, že digitální aktiva prochází vývojem, pronikají do majetku investičních fondů a firem a jejich akceptace se může v budoucnu dále rozšiřovat. ČNB chce být na tyto změny připravena.
Současně ale banka zdůrazňuje, že v dohledné době neplánuje bitcoin ani jiná digitální aktiva přidat mezi své devizové rezervy. V otázce zařazení dalších investičních tříd bankovní rada dosud nerozhodla.
Bitcoin a nástroj diverzifikace?
„S myšlenkou vytvořit testovací portfolio jsem přišel v lednu 2025. Cílem bylo prozkoumat decentralizovaný bitcoin z pohledu centrální banky a posoudit jeho možnou roli při diverzifikaci rezerv. Následně bankovní rada rozhodla o vypracování analýzy. Navazující interní diskuse rozšířily záběr i na budoucnost plateb a tokenizaci aktiv. Vedle bitcoinu tak byly zařazeny také stablecoiny a tokenizovaná depozita. Veřejnost budeme o zkušenostech průběžně informovat a přibližně za dva až tři roky představíme celkové vyhodnocení projektu,“ uvedl guvernér Aleš Michl.
Z dosavadní analýzy centrální banky vyplývá, že digitální aktiva prochází vývojem, pronikají do majetku investičních fondů a firem a jejich akceptace se může v budoucnu dále rozšiřovat.
ČNB a laboratoř inovací
„Způsobů, jak platit a investovat, však bude v příštích letech rychle přibývat. Díky ČNB mají dnes všichni přístup k okamžitým platbám a mohou tak platit rychle a digitálně. Mysleme ale více na budoucnost, vizionářsky,„ tvrdí guvernér, podle kterého je reálné, že si v budoucnu bude možné za koruny snadno koupit tokenizovaný český dluhopis – a prý nejen to.
„Jedním klepnutím espresso, druhým investice pro úspory: například dluhopis nebo jiné aktivum, které dosud bývalo spíše pro větší investory. Jako centrální banka si chceme tuto cestu otestovat,“ dodává Michl, jehož cílem je získat praktickou zkušenost s technologiemi založenými na blockchainu, které mohou v budoucnu zásadně ovlivnit fungování finančního a platebního systému.
V rámci testovacího portfolia ČNB prověří celý řetězec procesů spojených s nákupem, držením a správou digitálních aktiv. „Je nutné zdůraznit, že hodnota bitcoinu může výrazně kolísat. Bez znalosti vysokého rizika by žádný investor neměl bitcoin kupovat,“ upozorňuje dále šéf ČNB.
Testování možností digitálních měn a blockchainu je v rámci České národní banky součástí nového nového projektu inovačního oddělení ČNB Lab. Ten má zastřešit testování technologií a trendů, jež mohou v budoucnu ovlivnit fungování finančního trhu a provádění měnové politiky. V ČNB Lab má probíhat také zkoušení nástrojů umělé inteligence nebo podpora inovací v oblasti platebního styku včetně okamžitých plateb.