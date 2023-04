Hypoteční šok může už brzy na trh vyplavit byty, Hello bank! se loučí | e15.cz

Udržet investiční byt financovaný hypotékou se letos pro spoustu českých domácností může ukázat jako příliš velký luxus. Zhruba na stovku tisíc z nich dolehne úrokový náraz vyvolaný refixací hypoték. Ty byly většinou pořízeny v roce 2018, kdy sílil fenomén nákupu investičních bytů a hypoteční sazby byly oproti současnosti třeba jen třetinové. Kombinace drahého úvěru a rostoucích životních nákladů může přimět část majitelů nejen investičních bytů k prodeji.

Hello bank!, pobočka největší francouzské banky BNP Paribas Personal Finance, postupně ukončuje své aktivity na českém trhu. Od pondělí přestává poskytovat novým klientům veškeré produkty. Hello bank! to uvedla na svých webových stránkách. Podle dvou zdrojů E15 z bankovních kruhů chce aktiva a klienty Hello bank! převzít Česká spořitelna.

Zlínská obuvnická firma Vasky koupila značku Botas, která je od letoška v likvidaci. Společnost Vasky, která na nákup svého konkurenta vybrala peníze prostřednictvím slev, koupila pouze ochrannou známku Botas a veškeré výrobní zařízení, aby mohla ihned navázat na předchozí výrobu.

VIDEO: Šéf ČEZ Beneš o energetice, výhrůžkách smrtí i o snížení cen

Video se připravuje ... Hráči: Šéf ČEZ Beneš o energetice, výhrůžkách smrtí i snížení cen

Mluvili jsme s miliardářem Markem Dospivou a jeho čtyřmi klíčovými manažery přes nemovitosti o budoucnosti realitního byznysu investiční skupiny Penta Investments a o tom, jak se jí podařilo v tomto odvětví na rozdíl od jiných investorů tak rychle uspět. Penta si podmanila Prahu, získala silné partnery a chystá těžký kalibr pro expanzi na Západ.

Tchajwanský kolos TSMC, který vyrábí vysoce pokročilé čipy pro Apple a další společnosti, zvažuje výstavbu továrny v německých Drážďanech kousek od českých hranic. Jak ale E15 zjistila během návštěvy Tchaj-wanu, touhy evropských politiků narážejí na odpor a řadu komplikací.

Celkem 108 bytů se podařilo prodat developerům v Brně za první tři měsíce letošního roku. Podle dat developerské společnosti Trikaya se jedná meziročně o šedesátiprocentní propad. Trh s novými byty v Brně zamrzl v loňském roce v návaznosti na rapidní růst úrokových sazeb hypoték. V průměru se tam teď prodává jeden nový byt za den.

Vdova po Petru Kellnerovi Renáta Kellnerová se prostřednictvím žaloby domáhá toho, aby soud na Aljašce prošetřil okolnosti tragické smrti miliardáře a dalších čtyř lidí při nehodě vrtulníku přede dvěma lety. Co dosud o tragédii víme? Kdo podle žaloby pochybil? Na co poukazují ostatní pozůstalí obětí nehody? Přečtěte si náš přehled.

„Dlouhý vyjednávací maraton“ skončil v největší české firmě Škoda Auto a vrcholí i v dalších podnicích. Zaměstnavatelé, kteří si to mohou dovolit, zaměstnance často přeplácejí, aby se vyhnuli ještě nákladnějšímu hledání náhrad – nejčastěji zvyšují mzdy v rozmezí od pěti do deseti procent. Podstatně významnější roli nyní sehrávají také zaměstnanecké benefity.

Energetická společnost MND začala stavět novou, plnohodnotnou větev svého podnikání. Od roku 2021 se soustřeďuje na rozvoj obnovitelných zdrojů a letos do tohoto segmentu vstoupila v Česku. Na svůj nový byznys vyčleňuje nejméně 200 milionů korun ročně, řekla E15 Jana Hamršmídová, ředitelka divize Energy MND zaměřené na rozvoj nových zdrojů.

Gigantická bankovní transakce je završena. Jednačtyřicetimiliardový obchod spočívající v převzetí úvěrového porftolia padlé Sberbank Českou spořitelnou je vypořádán. E15 to potvrdily dva nezávislé zdroje z bankovních kruhů. Prodej rozhodujícího balíku aktiv padlé banky historicky v ruském vlastnictví tak trval od vyhlášení úpadku zhruba sedm měsíců. Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank CZ koncem loňského srpna. Dokončit transakci umožnilo primárně dořešení právních sporů Sberbank CZ s věřiteli. Právě čistý právní stůl byl pro Českou spořitelnu podmínkou uzavření obchodu.

Nadace The Kellner Family Foundation poskytne dar ve výši 500 milionů korun na vybudování Vědeckého a diagnostického onkologického centra. Rodinná nadace uzavřela smlouvu s Fakultní nemocnicí v Motole a ministerstvem zdravotnictví. Na stavbu výzkumného pracoviště bude poskytnuto 300 milionů. Zbytek peněz je určený na podporu vědecké činnosti.