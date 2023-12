Jaký bude rok 2024 pro český byznys a ekonomiku?

Jaké změny a vývoj přinese rok 2024 pro český byznys a ekonomiku? Připravili jsme pro vás sérii článků, ve kterých hledáme odpovědi na klíčové otázky. V textech autorů e15 se dozvíte, jak se firmy budou stavět ke zvyšování mezd, jak se budou vyvíjet ceny bytů či co ovlivní ceny energií. Predikce jsme ale sepsali například také k ceně bitcoinu, kurzu koruny či ropy.

Zlevňování skončilo. Počínající snižování úrokových sazeb ze strany České národní banky, uvolnění pravidel pro získání hypoték a snížení daně z přidané hodnoty na novostavby od nového roku povede podle odborníků k oživení zájmu o nákup bytů a domů. Jejich cena začne v průběhu roku 2024 stoupat, a to zejména ve velkých městech. Krátké období stagnace, zlevňování a slevových akcí tak už podle nich skončilo.

Rok 2023 byl z pohledu pracovního trhu opravdu bouřlivý. Otevřely ho četné scénáře o hromadném propouštění, na jaře následoval propad reálných mezd kvůli vysoké inflaci a na podzim přišly velké legislativní změny. Přesto všechno ale hlad firem po lidech neustal. A nejinak tomu bude i v novém roce. Společnosti jsou si toho vědomy a nezřídka se chystají výrazně zvedat mzdy, aby si své zaměstnance udržely. A zatím se na pracovním trhu neobjevily zprávy o plánech na větší propouštění. Ne všechny podniky ale budou moci velkým očekáváním pracovníků dostát, a proto někde již personalisté počítají s tím, že se budou muset s některými zaměstnanci rozloučit.

Ceny tuzemských dodavatelů energií budou v průběhu roku 2024 dál klesat, alespoň pokud se nezvýší geopolitické napětí a zároveň nenastanou jiné nepředvídatelné události. Zlevnění neregulované části energií pro koncové spotřebitele umožní už současné velkoobchodní ceny, které jsou na několikaměsíčních minimech a jež se do ceníků dodavatelů vždy propisují až se zpožděním. Druhým směrem ale bude působit zvýšení regulované části ceny.

Z(a)tracená čísla: Jediná burza, která dokáže překonat růst cen chleba

Z(a)tracená čísla: Jediná burza, která dokáže překonat růst cen chleba. Praha proti Evropě a Wall Street • e15

Dominantní kryptoměna už není žádné mimino, ale pořádně klackovitý teenager. Třetího ledna uplyne patnáct let od doby, kdy začal fungovat bitcoin. Teď ho čekají divoké časy. Už rok 2024 může být pro bitcoin a krypto v mnoha ohledech přelomový.

Nevyzpytatelná a s tendencí ke skokovým změnám. Taková bude letos česká koruna, kterou čeká nadmíru náročný rok. Tuzemská měna se totiž bude muset pravděpodobně poprat s nejmasivnějším propadem své atraktivity pro investory za takřka poslední čtvrtstoletí. Významně totiž klesne její úročení, Česká národní banka totiž půjde podle expertů se sazbami dolů nejstrměji od konce devadesátých let. Primárně pro zahraniční kapitál se tak koruna ve srovnání s ostatními měnami stane podstatně méně zajímavou. Důsledky tohoto jevu, tedy oslabení koruny, ovšem pocítí celá země. V závěru příštího roku by se ale koruna měla umravnit a vrátit do kondice.

Na pražských pozemcích bude i v letos rušno. Na řadě brownfieldů rostou nové čtvrtě s bytovými a kancelářskými domy, vznikají ale i menší projekty uprostřed lesa. Město a stát kromě toho pokračují v rekonstrukci klíčových silničních tahů i vlakových tratí a nádraží.

Komoditní trhy v závěru roku zcela smazaly efekty války na Ukrajině i konfliktu mezi Izraelem a Hamásem na Blízkém východě, které je zdražily. Jak uvádí index Bloomberg Commodity, od ledna loňského roku suroviny zlevnily o více než dvanáct procent a momentálně jsou nejníže od listopadu roku 2021. Dramaticky propadly především energetické komodity a průmyslové kovy, v některých případech prý dosedly na ceny atraktivní pro investory. Letošní rok má být totiž ve světě komodit přesně opačný, dění na trzích bude mít navíc vícero režisérů, Čínou počínaje a klimatem konče.

Téměř dvouroční propad tržeb internetových obchodů předloni věštil, že by loňský rok mohl být posledním rokem existence pro některé z nich, na trhu byla cítit krev. Karavana ale jede dál. Navzdory očekávání trh nezaznamenal žádný velký krach tuzemského e-shopu, zkouškou v podobě historicky nejvýznamnějšího propadu prošly tuzemské online obchody úspěšně. V letošním roce mohou zákazníci podle expertů opět očekávat větší množství slev, než na jaké byli v posledních letech zvyklí.

Nervozita z nejisté budoucnosti je v autoprůmyslu skoro až hmatatelná. Stabilní roky plné neotřesitelných jistot jsou pryč, tržní podíly se rychle mění. Komu se nepodaří etablovat v obchodu s čistě elektrickými vozy, tomu nepomůže ani reputace "tradiční a spolehlivé značky s mnohaletou historií". Nepříjemnou nutnost reagovat na změny si uvědomují velké americké automobilky i evropské koncerny. Výjimkou není ani Škoda Auto. V roce 2024 ji čeká mimo jiné ostrý souboj s Teslou i čínskými výrobci o zákazníka, kterému se zvyšují daně a znehodnocují úspory. Přesto může zabodovat. K dosud jedinému elektromobilu Enyaq totiž přibude kompaktní SUV Elroq. Důležitých okamžiků ale čeká Škodovku mnohem více.

Mladé nadějné firmy nejen v Česku se v roce 2023 musely vypořádat s nedostatkem peněz na trhu i s důkladnějším prověřováním ze strany investorů. Celkově v Evropě získaly 45 miliard dolarů, tedy zhruba o 40 procent méně než v minulém roce. Do startupového sektoru tak přišla dosud nevídná krize. V roce 2024 by se ale podle oslovených investorů měla situace zlepšit.

Stavební pozemky, garáže nebo místnosti v obytném domě pronajímané turistům podléhají už od začátku roku 2024 zdanění. Jejich majitelé musejí přiznat daň z těchto nemovitostí nejpozději do konce ledna, upozornila Finanční správa. Nová povinnost plynoucí z vládního úsporného balíčku se týká zhruba jednoho sta tisíc poplatníků.

I když byla energetická krize vyvolaná válkou na Ukrajině alespoň částečně zažehnána, zůstane energetika důležitým tématem nejen pro Evropu i v roce 2024. Sedmadvacítka bude s napětím sledovat, kolik zemního plynu odčerpá ze zásob zima a zda bude příští rok na trhu dost LNG. Ceny ropy by podle aktuálních odhadů dramaticky růst neměly, pokud však nedojde nějakým neočekávaným událostem. EU se bude nadále snažit zvýšit instalovanou kapacitu obnovitelných zdrojů, zřejmě to však nepůjde tak rychle jako letos. A v EU se čekají i další spory mezi zastánci jádra a jeho odpůrci.

Zhruba polovina evropských států má nějakou formu elektronické evidence tržeb (EET). Problém je, že jednotlivé systémy spolu často nejsou kompatibilní a neumí ani vzájemně komunikovat. Evropská komise chce vytvořit standardy, aby tyto překážky odbourala. Pokud by Česká republika v budoucnu obnovila EET, bude se muset elektronickým standardům přizpůsobit.