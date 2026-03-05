Jawa předvedla dva nové modely, začnou se vyrábět už letos a mají zdvojnásobit produkci
- Český výrobce motocyklů Jawa chce současnou produkci zvýšit až na 5000 motocyklů ročně.
- Mají mu k tomu pomoci nové modely.
- Jawa je představila na brněnském veletrhu Motosalon.
Na Motosalonu se ukázala Jawa 1000, která má být prémiovým a exkluzivním výrobkem a Jawa Twin 730, která je designově příbuzným, ale cenově výrazně dostupnějším modelem. První z novinek se má začít vyrábět na podzim a první série má být nejvýše patnáctikusová, druhé z novinek se má letos vyrobit 150 kusů. Novinářům to řekl výkonný ředitel podniku Jiří Kraft.
Motocykly jsou tradičně červené v různých odstínech a odkazují na tradici například díky kulatému světlometu, design vytvořil Jan Hrbek. „I v minulosti jsme představovali novinky, ale myslím, že ne tak ikonické jako dnes," poukázal na již téměř stoletou historii Kraft.
Nové modely mají značce pomoci v dalších letech zvýšit množství vyrobených a prodaných strojů. „V současnosti se pohybujeme mezi 1000 a 2500 stroji za rok a rádi bychom se dostali až na 5000 ročně. Podařilo se nám otevřít trh ve Francii a v Itálii, získali jsme nového partnera v Maďarsku, léta se nám rozrůstá síť dealerů v Polsku, jsme v Pobaltí a samozřejmě v okolních zemích a zahajujeme spolupráci s dealerem ve Švýcarsku," řekl Kraft.
Jawa 1000 nepojede do masové výroby
Dostupnější model 730 má stát necelých 200 tisíc korun, model 1000 1,5 milionu korun. „Zatímco první z nich začneme dodávat v květnu, u druhého nepočítáme s masovou sériovou výrobou a předpokládáme, že některé detaily budeme dělat na přání zákazníků, kterým chceme vyjít vstříc," řekl Kraft. Dodal, že filozofie dostupného motocyklu je stejná jako před 100 lety. Jawa po světě našla špičkové výrobce sériových komponentů včetně motoru, díky čemuž může sestavit cenově dostupný stroj.
Novým modelem se výrobce snaží vyjít vstříc měnícímu se vkusu zákazníků, kteří chtějí výkonnější motocykly a místo praktičnosti požadují zábavu. „Je to motorka na nedělní odpoledne," řekl Kraft a doplnil, že dnes se běžně používá výraz coffee racer, tedy motorkář, který si vyjede na kávu.
Na výrobě a prodeji motorek se v Jawě v Týnci nad Sázavou na Benešovsku zabývá 80 lidí. V letech 2023 a 2024 utržila okolo 130 milionů korun a byla ve ztrátě okolo 26 milionů korun. Současná firma vznikla v roce 1997, používá chráněnou značku Jawa a navazuje tak na firmu založenou v roce 1929.