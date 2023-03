Cena elektřiny spadla za půl roku o 80 procent. Dodavatelé energií zlevňují | e15.cz

Ceny energií nepřestávají klesat. Elektřina i plyn zlevňují hluboko pod vládní strop. Energetické společnosti využívají situace a nabízejí nové tarify. Některé jsou zatížené fixací na více let, před takovými smlouvami ale odborníci varují. Cena energií se totiž bude s příchodem jara dále snižovat a podepsat současnou nabídku by se nemuselo dlouhodobě vyplatit.

V zimě se nepotvrdily nejčernější scénáře a ceny elektřiny a plynu setrvale klesají. Zatímco loni v srpnu elektřina atakovala tisíc eur (asi 23 500 korun) za MWh, nyní se pohybuje na 155 eurech (3383 korun). Do dnešních dnů tak zlevnila o více než 80 procent. Podobně je na tom i velkoobchodní cena plynu, která se snížila ze 317 eur (7440 korun) na hranici 60 eur (1400 korun) za MWh.

Pokles je tak razantní, že se ceny dostávají pod vládní strop na energie. Dodavatelé elektřiny a plynu proto nečekají a nabízejí svým zákazníkům nové tarify. Zlevňuje například společnost Innogy, která od začátku března nabídne cenu za jednu MWh 250 korun pod cenovým stropem. Podmínkou ovšem je, že smlouva bude uzavřená na fixaci 15 měsíců.

ČEZ nabídne nový tarif pod cenovým stropem, žádá ale fixaci

E.ON, Innogy, MND, PRE či Centropol zlevnily energie také stávajícím zákazníkům, v průměru asi o 10 procent. Například E.ON snížil svým klientům bez dlouhodobého závazku cenu elektřiny proti stropu o šest procent a plynu o osm procent.

Části klientů snížila ceny plynu bez fixace také Innogy, a to asi o 240 korun za MWh. Snížení cen stávajícím zákazníkům oznámily také firma Centropol či společnost MND. Ta nabízí MWh za 2720 korun.

Také Pražská energetika (PRE) zařadí od 15. března do své nabídky dva produkty, které budou mít cenu nižší, než jsou současné vládou zastropované ceny energií. Půjde o nabídku s fixací ceny, a to jak v oblasti dodávek elektřiny, tak i plynu. Produkty ponesou název PRE PROUD FIX a PRE PLYN FIX.

Smlouvu se zafixovanou cenou budou moci uzavřít nově příchozí zákazníci a také skupina stávajících zákazníků, kterým končí dřívější smlouva s fixací ceny. Smlouvy s fixovanou cenou budou uzavírány na období necelých dvou let, tedy do konce roku 2024.

ČEZ zvolil podobnou strategii jako PRE. Nový zákazník, který si sjedná tříletou fixaci, bude mít letos cenu na vládním stropu, postupně mu ale klesne až na 1500 korun za megawatthodinu bez DPH. Na rozdíl od konkurence ČEZ tedy nezlevní tarify bez dlouhodobého závazku. Tento krok učinil E.ON, Innogy nebo Centropol.

Snížení cen tarifů bez fixace ČEZ na rozdíl od konkurence zatím nechystá. Důvodem jsou podle ČEZ nákupy dlouho dopředu. Zároveň upozorňuje, že ceníky chce pravidelně aktualizovat. Při případném dalším poklesu velkoobchodních cen se tak podle firmy budou ceny pro koncové klienty dál snižovat. Nové tarify firma ale nabídne novým i stávajícím zákazníkům včetně těch se smlouvami na dobu neurčitou.

Například u plynu bude zákazník ČEZ první rok na cenovém stropu, ve druhém roce závazku klesne o 16,4 procenta a ve třetím roce fixace bude cena plynu o 40 procent nižší, než je aktuální strop. U elektřiny je pokles během let nižší.

„Úspora oproti stropu bude opravdu výrazná. V případě tříleté fixace se zákazník topící plynem dostane až na 1500 korun za MWh, což je o 1000 korun a 40 procent níže, než jsou zastropované ceny,“ uvedl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

„Domácnost bydlící v rodinném domě, která topí plynem, takto ušetří oproti stropu asi 10 000 korun ročně. U elektřiny bude úspora proti stropu až 700 korun na megawatthodinu. Ceny elektřiny nejdou dolů tak rychle jako ceny plynu, ale my doufáme, že to je jen otázkou času,“ doplnil Kadlec.

Podle něj má ČEZ nyní kolem 1,5 milionu klientů s dlouhodobým závazkem, fixace pak brzy skončí stovkám tisíc z nich. Nový tarif proto bude pro tyto klienty i nové zákazníky. „A produkt je samozřejmě otevřený i zákazníkům s ceníkem na dobu neurčitou,“ dodal generální ředitel ČEZ Prodej.

Od května sníží své ceny pod vládou stanovený strop i Pražská plynárenská. Zlevnění bude platit pro základní tarify i roční smlouvy s fixací.

Zemní plyn bude v základním ceníku Standard Pražské plynárenské stát 2904 korun za MWh s DPH. V případě roční fixace zákazníci zaplatí 2752,75 za MWh. Podle společnosti tak mohou při fixaci domácnosti, které využívají plyn v bytě k vaření, ohřevu vody a topení, s ročním odběrem 11 MWh ušetřit proti stropovým cenám kolem 3000 korun za rok.

Elektřinu bude Pražská plynárenská od května prodávat s fixací za 5777,75 koruny za MWh s DPH. Ve srovnání s vládou stanoveným cenovým stropem by tak podle firmy měla průměrná domácnost v bytě s distribuční sazbou D02 a spotřebou 2,8 MWh za rok ušetřit zhruba 760 korun.

Většina dodavatelů energií od začátku roku nabízela novým zákazníkům tarify s cenami vycházejícími z vládního cenového maxima. To činí pro letošní rok 6000 korun za jednu MWh elektřiny včetně DPH a 3000 korun za jednu MWh plynu. K tomu je potřeba připočítat distribuční poplatky. Takzvané stropy platí pro domácnosti, firmy i pro veřejné instituce.

Velkoobchodní cena elektřiny v posledních týdnech klesla ke 165 eurům (asi 3900 korun) za MWh bez DPH. U plynu sestoupila pod 66 eur (zhruba 1570 korun) za MWh. Loni v létě se ceny obou komodit pohybovaly i výrazně nad vládou stanoveným limitem.

Fixace může být nevýhodná

V nabídkách různých společností nejsou výjimkou ani fixace na tři roky. Ačkoliv se jedná o nižší cenu pod energetickými stropy, může se fixace postupem času ukázat jako nevýhodná. Myslí si to například analytik XTB Jiří Tyleček, podle něhož se vyplatí počkat. „Vždy se vychází z aktuální situace na trhu. Pokud bychom si vzali fixaci na tři roky, bude výhledově cena elektřiny nižší než teď. Je to tedy nevýhodné,“ řekl pro CNN Prima NEWS.

Také další odborníci varují před délkou fixace. „Některé jsou smluvně vztaženy až na tři roky, je tam jisté riziko. Jiné jsou sjednány pouze na jeden rok, tam je to riziko nižší,“ popsal výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor. Při uzavírání nové smlouvy by si lidé podle expertů měli kontrolovat i třeba výpovědní lhůtu, na jak dlouho se uzavírá a za jakých podmínek se prodlužuje.

Způsob, jakým začal zlevňovat ČEZ, zkritizoval odborový předák Josef Středula. Vadí mu, že polostátní společnost garantuje levnější energie až na příští rok. „Někdo spekuluje s cenou a případně s výnosem. Přitom by na prvním místě měl být spotřebitel,“ prohlásil šéf oborů. „Do cenové politiky ČEZ nezasahujeme,“ dodal k tomu mluvčí ministerstva financí Tomáš Weiss.

Malí teď mají výhodu

Nízké ceny nyní nabízejí hlavně menší dodavatelé, kteří chtějí přilákat nové zákazníky. Na trzích mohou teď nakoupit levněji a ceny pro zákazníky i se ziskem udržet pod stropem. Naopak větší dodavatelé tuto možnost v takové míře nemají. Sami mají nakoupeno dopředu za vysoké loňské ceny.

Vliv má i to, že loni řada dodavatelů skončila, dozníval i předloňský pád Bohemia Energy. K velkým dodavatelům tak mířily statisíce nových zákazníků, a ti tak pro ně nakupovali další energie za vyšší ceny. Někteří se novým zákazníkům dočasně raději úplně uzavřeli, a i v důsledku toho mohou nyní slevit.

Od poloviny února nabízí například zákazníkům ceny elektřiny i plynu pod cenovým stropem firma epet. Ceník platí ale pouze pro nové zákazníky z řady domácností nebo pro stávající zákazníky z řad domácností, kteří jsou na spotovém produktu. Ceník je s fixací na jeden nebo na dva roky (tedy 12 nebo 24 měsíců).

Podle informací uvedených na webu společnosti epet ušetří u plynu běžná domácnost (sazba D02d) ve srovnání se zastropovanými cenami 225 korun na každé spotřebované MWh. Při průměrné spotřebě 18 MWh tak zákazník ušetří ročně 4378 korun včetně DPH. U elektřiny ušetří běžná domácnost ve srovnání se zastropovanými cenami 237 korun na každé spotřebované MWh, při průměrné spotřebě pět MWh ročně tak celková úspora činí 1186 korun včetně DPH.

„Nové ceníky s cenami nižšími, než jsou ty zastropované, jsme zveřejnili v polovině února. Nabídka se týká elektřiny i plynu a platí pro nové zákazníky, a to s fixací ceny na jeden nebo dva roky. V reakci na pokles cen na burze chceme zákazníkům nabídnout skutečně atraktivní produkt,“ říká Petr Švec, generální ředitel společnosti epet.

Navíc spotřeba energií výrazně klesla, spotřebu plynu i elektřiny výrazně omezily nejen domácnosti, ale i tuzemské podniky. Některým dodavatelům tak zbývá více drahé energie z minula, jiní naopak nemuseli tolik dokupovat za vyšší ceny.

Tvrdí to například E.ON, který slevil milionu zákazníků. „Naši klienti od podzimu meziročně spotřebovali o 20 procent méně energie, než se předpokládalo. Měli jsme tak pro ně k dispozici více energie, kterou jsme pořídili ještě za výhodnější ceny a za vyšší ceny jsme pak naopak dokupovali jen menší množství, než bylo původně potřeba. Jakmile se možnost snížit ceny naskytla, hned jsme to udělali,“ popisuje mluvčí firmy Roman Šperňák.

ČEZ nakupuje rok dopředu. To byla loni pro zákazníky výhoda. Firma nezdražovala tolik, jako museli mnozí ostatní. Naopak letos nemá na slevy prostor, hlavní část energie má nakoupenou za loňské rekordně vysoké ceny. Co tak jeden rok zákazníkům pomáhá, druhý rok je nevýhodou. Dodavatelé s ještě delším nákupním horizontem pak nejsou tak drazí letos, ovšem nebudou moci zase tolik slevit příští rok.

Rozhoduje to, jak dopředu firmy nakupují, jak moc riskují a jak nákup nechávají na poslední chvíli. Slevit nyní může ten, kdo více riskoval a část elektřiny ještě nemá nakoupenou. A také ti, kdo z opatrnosti nakupovali elektřinu na více let dopředu.

Energetické firmy by mohly zlevnit více, míní experti

„Myslím, že energetické společnosti by mohly zlevňovat mnohem rychleji, vůbec se jim do toho nechce. Právě proto se odvolávají na vládní cenový strop, který je podle mě nesmyslný. Pro zákazníka nehraje žádnou roli, jestli platí 3000 korun nebo 2900 korun,“ řekl ve vysílání CNN Prima NEWS Pavel Janeček.

I podle Jiřího Gavora mají energetické společnosti své rezervy. „V tomto směru doufám, že stojíme na prahu znovu rozběhlé soutěže mezi dodavateli a nabídky se budou postupně zlepšovat,“ dodal.

„Myslím, že je to (zlevněné) příliš málo. Jak už říkal pan Gavor, doufáme, že se rozběhne znovu soutěž dodavatelů komodity. Takže by měl být mnohem větší a rychlejší tlak na zlevňování,“ vysvětlil Janeček. Zmíněnou smlouvu by nepodepsal ani Gavor: „Trend je nastartován. Čím déle bude trvat toto období příznivých cen, tím lepší nabídky se dočkáme. Řekl bych konkrétně na podzim, kdy soutěž bude vrcholit.“

Podle energetického analytika Jana Béreše mohou v létě ale přijít i nižší ceny. „Poptávka je v létě menší a dají se najít lepší nabídky,“ radí. Déle už by pak ale zase lidé čekat neměli. „Je možné, že jak poptávka poroste, budou dodavatelé zase zdražovat,“ podotkl analytik.