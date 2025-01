„Z pohledu Liberty je důležité pro posílení cash flow získat nějaké peněžní prostředky do majetkové podstaty co nejdříve,“ řekl Peták už dříve.

Společnost Tameh Czech dodávala huti Liberty Ostrava elektřinu, různé plyny a páry. Jde o její původní závod Energetika, který se nachází přímo v areálu huti. Předloni v prosinci na sebe Tameh podal insolvenční návrh, protože mu Liberty jako jediný zákazník neplatila za služby, a Tameh se tak dostal do druhotné platební neschopnosti. Tameh huti přestal dodávat energie, provozy huti se tehdy zastavily. V následném konkurzu Tameh získala společnost Vítkovice Energy ze skupiny UCED miliardáře Pavla Hubáčka. V insolvenci skončila i Liberty Ostrava, která je teď rovněž v konkurzu. Pohledávky má jak Tameh za Liberty, tak Liberty za Tamehem.

Peták řekl, že výběrové řízení chtěl vyhlásit tak, aby všichni zájemci měli dostatek času seznámit se se všemi relevantními informacemi týkajícími se Tamehu. „Ty jsou v dnešní době už zcela veřejně známé, protože z insolvenčního rejstříku Tamehu je patrné, za kolik byly prodány emisní povolenky i za kolik byl prodán závod,“ řekl Peták.

Z informací v insolvenčním rejstříku vyplývá, že 674.698 emisních povolenek patřících Tamehu koupila za více než miliardu korun společnost ČEZ. Kupní cena za společnost Tameh pak byla 127 milionů korun.

„V Insolvenčním rejstříku jsou perfektně dostupné informace o výši pohledávek, takže v podstatě každý si může učinit nějaký vlastní názor na zhodnocení rizik, která tam jsou též. Mezi ty patří řada vedených incidenčních sporů, nějaké podmíněné pohledávky,“ řekl Peták. Rovněž je podle něj nejisté, kdy dojde k uspokojení věřitelů.

Se všemi těmito faktory musí zájemci o pohledávku Liberty vůči Tamehu počítat. „Věříme, že trh si dokáže ocenit ta rizika a za přístupu ke všem relevantním informacím předloží nějakou nabídku, tak jak trh bude oceňovat hodnotu té pohledávky. Poté co obdržíme nabídky, tak se rozhodneme, zda ji prodáme, či nikoliv,“ řekl Peták.

Vyvolávací cena pohledávky byla stanovena na 120 milionů korun. Aukce začne 20. ledna v 15:00 a skončí o 24 hodin později. Minimální příhoz činí tisíc a maximální milion korun.

„Insolvenční správce zdůrazňuje, že tímto nečiní žádné závazné nebo nezvratné kroky ve vztahu k majetkové podstatě. Cílem indikativní elektronické aukce je kvalifikovaně zjistit hodnotu, za níž by bylo možné uvažovat o postoupení pohledávek na třetí osobu s cílem opatřit peněžní prostředky do majetkové podstaty,“ uvedl Peták.

Slezská huť patří od roku 2019 Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Vyráběla ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Dostala se ale do dluhů a od loňského června je v úpadku. Přes 900 věřitelů huti přihlásilo u soudu pohledávky za 23,23 miliardy korun, insolvenční správce ale uznává pohledávky věřitelů zhruba za 7,4 miliardy korun. Peták nyní připravuje i prodej celého podniku.

V současné době v Liberty Ostrava fungují tři závody, jejichž provoz financují jiné firmy. Před rokem měla firma 6000 zaměstnanců, více než polovina z nich už ji opustila, většinu podnik propustil. Nyní v huti zůstává okolo 2500 lidí.

Liberty Ostrava je v problémech od loňského podzimu

2023

15. září - Státní Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) oznámila, že zaplatila za Liberty Ostrava pohledávku 60,8 milionu eur (přibližně 1,5 miliardy korun). EGAP ručila firmě za úvěr od německé pobočky banky Greensill Bank. Státní pojišťovna se tak stala věřitelem hutní společnosti.

23. října - Liberty Ostrava odstavila jedinou vysokou pec, kterou měla v provozu. Později sdělila, že pec zůstane v takzvaném teplém útlumu.

1. prosince - Krajský soud v Ostravě vyhlásil v případě Liberty Ostrava, která předtím požádala o ochranu před věřiteli, individuální moratorium. Toto opatření mělo zajistit ochranu před firmou Tameh Czech, která Liberty dodávala energie. Hutní společnost získala 30 dnů na to, aby předložila plán restrukturalizace.

15. prosince - Společnost Tameh na sebe podala insolvenční návrh. Uvedla, že se dostala do sekundární platební neschopnosti poté, co jí Liberty Ostrava přestala platit za dodávané produkty. Soud poslal Tameh do úpadku 19. prosince.

20. prosince - Tameh oznámila, že zastaví dodávky energií do Liberty Ostrava.

21. prosince - Soud v případě Liberty vyhlásil všeobecné moratorium. Toto opatření zajistilo firmě na další tři měsíce ochranu společnosti před všemi věřiteli. Soud jmenoval restrukturalizačního správce.

22. prosince - Většina zaměstnanců Liberty Ostrava zůstala doma, původně se měli vrátit 3. ledna 2024. Dostávali celý plat. Návrat většiny zaměstnanců byl několikrát odložen.

2024

22. ledna - Do práce se vrátilo asi 200 pracovníků do výroby, která byla napojena na dodávky tepla od společnosti Veolia Energie.

26. ledna - Liberty oznámila, že podala odpor proti soudnímu příkazu, který jí nařizoval zaplatit okamžitě dodavateli energií Tameh Czech 500 milionů korun.

16. února - Restrukturalizační správce Liberty Ostrava navrhl soudu, aby zrušil všeobecné moratorium. Firma je podle něj v platební neschopnosti. Soud koncem února ponechal všeobecné moratorium v platnosti.

20. března - Liberty oznámila, že požádala soud o prodloužení všeobecného moratoria. Soud ho o den později prodloužil o tři měsíce.

10. dubna - Ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN) řekl, že jednání s majitelem společnosti Guptou bylo neuspokojivé. Zatím nebyl naplněn požadavek vlády na vrácení peněz vyvedených do zahraničí.

16. dubna - Restrukturalizační plán Liberty Ostrava schválila valná většina věřitelů. Liberty podala soudu návrh na potvrzení restrukturalizačního plánu 9. května.

27. května - Společnost Tameh Czech uvedla, že vznesla proti restrukturalizačnímu plánu námitku, byl podle ní nereálný.

12. června - Liberty oznámila, že ustupuje od preventivní restrukturalizace a žádá soud o reorganizaci podle insolvenčního zákona. O den později soud zahájil s Liberty Ostrava insolvenční řízení. V návrhu Liberty uvedla, že její závazky po lhůtě splatnosti, jež není schopna plnit, převyšují pět miliard korun.

21. června - Krajský soud poslal Liberty do úpadku. Soud rozhodnutí nespojil s tím, jakým způsobem by měl být úpadek řešen, protože Liberty soudu nepředložila reorganizační plán. Insolvenčním správcem určil pražskou společnost TP Insolvence.

27. června - Úřad práce začal posílat zaměstnancům náhradu za nevyplacenou mzdu.

12. července - Mluvčí skupiny Moravia Steel řekla, že skupina se zabývá možností provozování některých provozů druhovýroby Liberty. Konkrétně jde o rourovnu.

23. července - Liberty Ostrava oznámila, že chce zavřít koksovnu a chystá se propouštět. Předseda základní organizace Odborového svazu KOVO Liberty ČR Petr Slanina řekl, že propouštění by se mohlo týkat až 2600 z 5000 zaměstnanců huti.

25. července - Ministr financí Zbyněk Stanjura po jednání členů vlády s vedením společnosti Moravia Steel řekl, že existují reálné plány na zachování takzvané druhovýroby ve firmě Liberty Ostrava a podstatné části pracovních míst.

29. července - Insolvenční správce Liberty Šimon Peták z firmy TP Insolvence uvedl, že od hutní společnosti dosud neobdržel udržitelný plán další činnosti firmy. Způsob řízení pohybu peněz označil správce za založený na improvizaci bez jakékoliv koncepce a racionálního plánu. Vedení Liberty to později odmítlo.

30. července - Státní EGAP u soudu navrhla omezit majetková práva hutní společnosti Liberty Ostrava a převést je na insolvenčního správce. EGAP jako věřitel hutí stojí v čele prozatímního věřitelského výboru. Jedním z důvodů je vstup polské firmy Donquixote do provozování druhovýroby.

2. srpna - Soud zakázal Liberty dále nakládat s podstatnou částí jejího majetku. Majetková práva dál vykonává insolvenční správce. Huť začala odstavovat koksovnu. Proces je nezvratný, po odstavení už nebude možné zařízení znovu využít.

8. srpna - Insolvenční správce Šimon Peták uvedl, že o provoz závodů rourovny a válcovny plochých výrobků Liberty mají zájem dvě společnosti - Vítkovice Machinery Trade (VMT) ze skupiny CE Industries a Třinecké železárny ze skupiny Moravia Steel. Insolvenční správce 20. srpna doporučil věřitelskému výboru nabídku VMT.

23. srpna - Liberty Ostrava začala rozdávat výpovědi zaměstnancům. Týkalo se to asi 1600 ze 4000 lidí ve firmě.

27. srpna - Prozatímní věřitelský výbor schválil smlouvy o tollingovém a úvěrovém financování pro rourovnu a válcovnu plochých výrobků Liberty, partnerem je společnost VMT. Při tollingovém způsobu financování tollingová společnost pořizuje materiál, poskytuje ho výrobci a za zpracování mu platí odměnu.

20. září - Liberty a její insolvenční správce zahájili transparentní prodej nepotřebného majetku. Ve výběrovém řízení prodávají odval Lihovarská ve Slezské Ostravě a stavební pozemky o rozloze přes 36 tisíc metrů čtverečních ve Frýdku-Místku.

10. října - Liberty díky financování od VMT obnovila provoz ve svých závodech 15 a 16, což jsou válcovny plochých výrobků, jako jsou svodidla, a rourovna.

22. října - Peták uvedl, že v insolvenčním řízení s Liberty přihlásili věřitelé pohledávky za více než 23,23 miliardy korun. Přes 900 věřitelů podalo více než 1000 přihlášek.

19. listopadu - Ze schůze věřitelů vyplynulo, že Liberty Engineering Products Ostrava (LEPO), dceřiná firma Liberty Ostrava, půjde do konkurzu.

28. listopadu - Insolvenční správce Peták oznámil, že uznává pohledávky věřitelů zhruba za 7,4 miliardy korun.

29. listopadu - Věřitelé na schůzi u Krajského soudu v Ostravě rozhodli, že Liberty Ostrava půjde do konkurzu. Reorganizaci podniku nikdo nenavrhl. Rozhodnutí o konkurzu ještě musí vydat soud.