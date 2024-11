Zkrachovalá hutní společnost Liberty Ostrava půjde do konkurzu, rozhodli na páteční schůzi u Krajského soudu v Ostravě její věřitelé. Reorganizaci podniku nikdo ani nenavrhl. Rozhodnutí o konkurzu ještě musí vydat soud.

Insolvenční správce nyní začne připravovat transparentní výběrové řízení na prodej firmy. Mezi zájemci o koupi Liberty Ostrava jsou podle dostupných informací Třinecké železárny nebo skupina CE Industries Jaroslava Strnada, která už v podniku financuje provoz dvou závodů.

Slezská huť patří od roku 2019 Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Vyráběla ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Dostala se ale do dluhů a většina jejích provozů se zastavila loni v prosinci, kdy jí společnost Tameh Czech přestala dodávat energie. Od června je firma v úpadku.

V současné době v Liberty Ostrava vyrábějí tři závody, jejichž provoz tollingově financují jiné firmy. Před rokem měla firma 6000 zaměstnanců, více než polovina z nich už firmu opustila, většinu podnik propustil. Na konci roku by v huti mělo zůstat přibližně 2400 lidí.

Insolvenční správce uznává pohledávky za 7,4 miliardy korun

Insolvenční správce huti Liberty Ostrava Šimon Peták uznává pohledávky věřitelů zhruba za 7,4 miliardy korun. Jde přibližně o třetinu pohledávek, které věřitelé zkrachovalé firmy původně přihlásili. Vyplynulo to ze čtvrtečního přezkumného jednání u Krajského soudu v Ostravě.

Přes 900 věřitelů huti podalo k soudu více než 1000 přihlášek, celkem přihlásili pohledávky více než za 23,2 miliardy korun. Na čtvrtečním jednání se z nich přezkoumávaly pohledávky dohromady zhruba za 16,2 miliardy. Neprojednávaly se například pohledávky za více než 6,6 miliardy korun, které přihlásila singapurská společnost Viant, jíž je postoupily firmy z Guptova holdingu. „Společnost Viant krátce před přezkumem vzala svoji přihlášenou pohledávku v celém rozsahu zpět,“ řekl Peták.

Pohledávky za 9 miliard správce popřel

Pohledávky skoro za devět miliard korun insolvenční správce popřel. „Většina těch popřených, co se výše týče, jsou vnitroskupinové pohledávky,“ řekl Peták. Jde tedy o pohledávky přihlášené dalšími společnostmi z Guptova holdingu.

Jedním z největších věřitelů Liberty Ostrava je státní Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP), která firmě ručila za úvěr. Pořadí její pohledávky přibližně za 1,2 miliardy korun však jeden z věřitelů popřel, pohledávka tak bude předmětem incidenčního sporu.

Insolvenční správce řekl, že se s tím neztotožňuje. „Za nás platí, že ta pohledávka je zajištěná, dospěli jsme k tomuto závěru na základě poměrně velmi podrobných právních analýz celé smluvní dokumentace,“ řekl Peták. Uvedl, že popření ale nemá vliv na hlasovací právo EGAP.

„Popření pohledávky považujeme za účelový spekulativní krok a budeme se tomu bránit. Jsme si jistí, že to ustojíme a budeme jako zajištěný věřitel nadále působit,“ komentoval to zástupce EGAP Petr Sprinz.

Tři zájemci o koupi

Rozhodnutí o řešení úpadku firmy konkurzem by vydal soud zřejmě během několika dní po schůzi věřitelů. Insolvenční správce by pak začal připravovat transparentní výběrové řízení na prodej firmy. Podle dostupných informací se zatím rýsují tři vážní zájemci o koupi zkrachovalé huti: Třinecké železárny, skupina CE Industries Jaroslava Strnada, která už v podniku tollingově financuje provoz dvou závodů, a průmyslová skupina Jindal Group sídlící v Indii, která už kupuje další ostravskou společnost Vítkovice Steel.

„Ve zbývající části podniku, což dneska je nějakých 2700 zaměstnanců, tak je ta nálada hodně napjatá, protože nikdo si nedovede představit, co tady z toho všechno může vzniknout. Bavíme se sice o nějakém konkurzu celku, ale je tady obava, aby náhodou nemohlo dojít k tomu, že by se to rozprodalo po kouskách, ať nedopadneme jako Vítkovice,“ řekl odborový předák Liberty Petr Slanina.

Předseda OS KOVO Liberty Petr Slanina.|e15 Michaela Szkanderová

Není podle něj ale možné provozovat huť uprostřed Evropy tak, že se vstupní materiál dováží. „Reálná možnost je, že pokud někdo chce provozovat ty tratě, tak prostě musí do budoucna počítat s tím, že tady postaví elektrickou ocelárnu, aby nemusel dovážet vstupy jako dneska,“ řekl odborář.

Okolnosti související s Liberty Ostrava už několik měsíců prověřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). „Toto trestní řízení dosud nebylo skončeno, přičemž žádné osobě nebylo sděleno obvinění,“ sdělil tento týden náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Radek Bartoš. Žádné další informace podle něj nelze uvést, neboť by to trestní řízení mohlo zmařit.