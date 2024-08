V Praze má podle Institutu plánování a rozvoje žít v roce 2050 až 1,67 milionu obyvatel, kromě toho se má téměř zdvojnásobit počet cizinců žijící v hlavním městě a patrně bude nadále růst i počet turistů. Hlavní město se do té doby bude potřebovat také rozrůst co do počtu bytů, sítě veřejné dopravy i do kulturního a společenského vyžití. A není to nijak daleká budoucnost.

Na pražských brownfieldech na Smíchově nebo na Rohanském ostrově už nyní vznikají celé nové čtvrtě s byty a s kancelářemi, stavební aktivita by snad do několika let mohla započít i v rozvojových územích v Bubnech a na Žižkově. Velké plány má i pražský magistrát, který má na starosti hlavně veřejná prostranství a dopravu. Pražané si musejí nyní například zvykat na rozkopané Václavské náměstí, kam se vracejí tramvaje. Stát se zase prostřednictvím Správy železnic pouští do zásadní renovace pražských nádraží.

Jaké projekty ovlivní v nejbližších letech tvář Prahy?

Václavské náměstí

Do horní části Václavského náměstí se vracejí tramvaje. Nové koleje umožní tramvajím dojet k Hlavnímu nádraží a do Vinohradské ulice a poskytnou tak Pražanům další způsob, jak se mezi městskými částmi – dosud rozdělenými magistrálou – pohybovat. Dopravní podnik kvůli tomu musí zesílit stropní desku metra, jehož všechny tři linky vedou pod Václavským náměstím. Práce na nových kolejích, které započaly na začátku prázdnin, potrvají tři roky a náklady na vybudování zhruba 550 metrů dlouhé tratě od Národního muzea doprostřed náměstí jsou 1,24 miliardy korun.

Vizualizace tramvajové trati na pražském Václavském náměstí|Jakub Cigler Architekti