Vítězné náměstí v Praze dostaví nizozemští a čeští architekti | e15.cz

O dostavbu takzvaného čtvrtého kvadrantu „Kulaťáku“, jak mnozí Pražané dejvickému náměstí přezdívají, usilovalo v soutěži 44 návrhů z celého světa. Z pěti finalistů nakonec mezinárodní porota architektů spolu se zástupci města a investory vybrala návrh konsorcia studií Benthem Crouwel Architects, Opočenský Valouch Architekti, Rehwaldt Landscape Architects, PUDIS a AED.

Návrh do jedné části kvadrantu umísťuje obytný blok budov, druhou obestavějí nové kancelářské a univerzitní budovy, které tak dají vzniknout novému náměstíčku a řadě průchodů. Také vstup do metra bude snazší než dnes. „První podzemní podlaží rezidenčního bloku je propojeno s vestibulem metra A, obchody, tržnicí, kulturním centrem a s kancelářskou budovou a budovou univerzity. Tato hladká integrace nabízí další možnosti využití veřejného prostoru a života,“ popisují vítězní architekti.

„Inspirovala nás historie Vítězného náměstí a jeho okolí a to, jak se tu projevuje evoluce města,“ řekl nizozemský architekt Pascal Cornips s odkazem na historické budovy, v jejichž blízkosti stojí novostavba Národní technické knihovny. „To jsme chtěli promítnout i do našeho návrhu,“ dodal. Lokální kontext návrhu dali spolupracující čeští architekti, kteří mají kanceláře jen pár kroků od náměstí.

GALERIE: Podívejte se na budoucí podobu Vítězného náměstí:

Zadavateli soutěže byli investoři Penta Real Estate, Sekyra Group a Kaprain, podílela se na ní ale také Vysoka škola chemicko-technologická, která tu bude mít novou univerzitní budovu s malým pivovarem, a také hlavní město. Praha dostavbou získá pro šestou městskou část nové kulturní centrum se dvěma sály, které umožní pořádání výstav nebo koncertů.

První budovy by mohly být hotovy na přelomu let 2028 a 2029. „Líbí se mi, jak vítězný návrh pojímá řešení veřejného prostoru – zahrnuje atraktivní pěší zónu s přímým napojením na metro a vnitřní náměstíčko obklopené obchody a restauracemi, zároveň ponechává prostor pro populární farmářské trhy. Budou zde i velké plochy zeleně v klidném rezidenčním vnitrobloku,“ řekl šéf Penta Real Estate Petr Palička.

Dostavba naváže na chystanou přeměnu celého náměstí podle návrhu studia Pavel Hnilička Architekti. Jejím hlavním prvkem je svedení tramvajové dopravy do obvodu náměstí, čímž uprostřed vznikne velký prostor pro pěší. Úprava by měla být hotová v roce 2025. Kromě toho se navíc plánuje výstavba obchvatu náměstí, tedy zcela nové silnice, k níž město nyní zpracovává projektovou dokumentaci. Vzniknout by mohla za pět let.

V kvadrantu blízkém Bubenči také vzniká rezidenční projekt Victoria Palace pod taktovkou Penty, který bude dostavěný na jaře příštího roku. Na jeho místě chtěla původně PPF Real Estate postavit dům známý pod názvem Lední medvěd, který veřejnost kritizovala pro jeho obrovitost. Společnost nakonec od projektu ustoupila a prodala jej Pentě.

