Škodě Auto hrozí omezení výroby. Kladenská Poldovka se vzmáhá | e15.cz

Od nápadu postavit si vlastní rodinný dům upouští letos čím dál více lidí. Nevýhodné hypotéky, drahý stavební materiál i nedostupní řemeslníci zapříčinili prudký propad počtu nově zahájených staveb rodinných domů, který je srovnatelný jen s ochlazením trhu v roce 2013. Dokud se nesníží úrokové sazby, neočekávají ekonomové ani dodavatelé stavebních materiálů citelné zlepšení.

Závod koncernu Volkswagen v německém Kasselu čelí potížím s dodavatelskými řetězci, omezuje proto výrobu elektromotorů, informoval web Automobilwoche. Důsledky pocítí i dceřiná automobilka koncernu – tuzemská Škoda Auto, potvrdilo tiskové oddělení Škody pro e15.

Indický ocelářský magnát Sandžív Gupta se čím dál více blíží ostré zatáčce, kterou nemusí vybrat. Kvůli nízké poptávce po oceli a špatné finanční kondici své skupiny GFG oddaluje znovunajetí poslední provozované vysoké pece ve své ostravské ocelárně Liberty. Mezi zaměstnanci, kterých je v huti zhruba šest tisíc, tak panují obavy z budoucnosti podniku.

Nebýt blízkosti Prahy, mohl náhlý krach kladenských hutí Poldi v devadesátých letech způsobit opravdové sociální nepokoje. Místo toho se z Kladna v krátkém čase odstěhovalo až deset tisíc lidí a někdejší živé průmyslové město začalo rychle upadat. K radosti místní radnice by se to ale mohlo v příštích letech změnit, investoři zde plánují stavět tisíce bytů i průmyslové haly.

Vláda přiznává, že má s komunikací problémy, a marketéři se to rozhodli zachránit tím nejhorším možným způsobem. Začali aktivně pracovat na babišizaci uhlazeného profesora Petra Fialy (ODS), ač mu podobná poloha nesedí. Zapomínají přitom na magické slovíčko moderního marketingu, a sice autentičnost. Takhle pojatá komunikace akademika v saku nemá za následek uklidnění lidu, ale hlavně přísun nových internetových vtipů.

Mají být hlavní servisní oporou armády v případné válce. Zajišťují opravy poškozené letecké a pozemní techniky, jako jsou vrtulníky nebo tanky. Proto také státní podniky LOM Praha a VOP CZ plně ovládá stát, respektive ministerstvo obrany. Jenže zatímco první firma dobře hospodaří a chystá třeba výcvik pilotů nadzvukových letounů F-35, na druhou se valí jeden problém za druhým.

Nedávno uplynuly čtyři roky od prvního veřejného návrhu investovat devizové rezervy ČNB po vzoru Singapuru, Norska nebo fondů bohatství velkých soukromých univerzit. Stejné interní návrhy padaly v ČNB již na začátku roku 2017; detaily poskytnou v lednu odtajněné materiály. Kdyby se k tomu ČNB tehdy odhodlala, vydělala by od té doby více než bilion korun navíc do státního rozpočtu.

Svět zažívá divoký propad cen komodit spojených s fenoménem elektromobility. Klíčové suroviny pro výrobu baterií zlevnily za poslední rok i o desítky procent. Ačkoli každou z nich ovlivňují i jiné faktory, společným jmenovatelem jsou nenaplněné sázky na byznys s auty do zásuvky tam, kde to trh čekal nejvíce. Obrovské naděje totiž zklamal především zdánlivě nenasytný čínský trh. Investoři do takzvaných bateriových kovů proto ztratili motivaci spoléhat na jejich další růst. Dobrou zprávou pro stoupence elektromobility je, že levnější komodity se propisují i do cen baterií, a potenciálně tak mohou zlepšit dostupnost bezemisních aut.