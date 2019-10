Ivo Lukačovič po dlouhé době promluvil. Za Melown mohl získat i miliardu | E15.cz

Zakladatel Seznamu.cz Ivo Lukačovič v posledních letech prakticky zmizel z mediálního světa a neposkytoval žádné rozhovory. To ale neznamená, že by odpočíval jako spokojený rentiér. O svých aktivitách nedávno exkluzivně pohovořil s moderátory CZ Podcast.

Nejzajímavější z rozhovoru je část, kdy Lukačevič vypráví o detailech při vyjednávání o ceně za 3D modelovací startup Melown, který nedávno prodal švýcarské firmě Leica Geosystems.

Prodejní cena nebyla zveřejněna, ovšem média jí odhadovala na vyšší desítky, případně nižší stovky milionů korun. To Lukačevič v rozhovoru se smíchem vyvrátil, když řekl: „Novináři to odhadli v podstatě správně, jen to bylo v jiné měně.“ Pokud by se jednalo o švýcarské franky, nebo eura, tak by se v tom případě cena vyšplhala do miliard.

„Švýcaři chtěli naší unikátní 3D technologii dlouho a když jsme začali jednat udělali chybu. Prozradili, že už mají sjednanou obrovskou zakázku k níž ji nutně potřebují. Proto, když jsme dojednávali finální cenu, tak jsem mohl na jejich požadavek slevy říci ne a prodal jsem za možné maximum,“ říká Lukačevič k transakci, kterou označil za jeden z vůbec nejlepších prodejů na poli start-upů.

Leica podle něj neměla technologii, která by jí umožnila obrovské množsví nasbíraných dat zpracovat do konkrétních modelů a nutně jí potřebovala. Nové zakázky jejich zájem ještě akcelerovaly.

Firma Melown v minulosti pracovala sedm let pouze pro Seznam a vytvářela 3D mapy. „Ondřej Procházka vyvinul naprosto jedinečný model planety, který se dá aplikovat na Zemi, Měsíc, či Mars," chválil v téměř hodinu a půl trvajícím interview Lukačovič.

Lukačovič, který startup založil, byl většinovým vlastníkem a Ondřej Procházka, šéf Melownu a Lukačovičův dlouholetý souputník, jenž je zároveň jedním ze tří generálních ředitelů Seznamu minoritním.