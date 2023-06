Američané schválili prodej stíhaček F-35 české armádě | e15.cz

O podrobnostech možného zbrojního obchodu od dubna jedná ministerstvo obrany se Spojenými státy, výsledky má vláda posoudit v říjnu.

Součástí investičního projektu by byla infrastruktura pro F-35. Tyto letouny jsou například větší než stroje JAS-39 Gripen, které si vojsko už druhou dekádu pronajímá od Švédska.

„Infrastrukturu bychom museli měnit stejně, protože Česko musí umožnit přistávat letounům NATO páté generace. Jde hlavně o velikost hangárů a výcvik pilotů,“ řekla v pondělí v rozhovoru pro pořad Hráči na webu Blesku šéfka rezortu obrany Jana Černochová (ODS).

VIDEO: Rozhovor s šéfkou rezortu Černochovou

Video se připravuje ... Černochová v Hráčích: "Chtěli mě za prezidentku". A proč spí s telefonem pod hlavou, kolik nás stojí armáda a kde se vzala na svatbě Ovčáčka? • VIDEO hrc, Fameplay Live/Blesk

Poukázala na skutečnost, že pro F-35 se už rozhodla řada evropských členů NATO. Smlouvu o jejich nákupu podepsalo minulý rok i neutrální Švýcarsko. Mezi dlouhodobé partnery programu F-35 patří Itálie, kde se supersonické bitevníky pro evropský trh kompletují, Norsko a Velká Británie.

Čeští piloti si ovládání strojů vyzkoušeli před měsícem v USA na simulátorech umožňujících takzvané multidoménové operace. „Jedná se o nejkomplexnější simulační zařízení letounu F-35 A přímo u výrobce Lockheed Martin ve Fort Worthu v Texasu, které svými možnostmi přesahuje rámec schopností simulačních zařízení využívaných pro výcvik pilotů F-35 A u taktických letek,“ uvedla mluvčí ministerstva Vlastimila Cyprisová.

Lockheed Martin loni zahájil rozhovory s českými firmami, které by se na výrobě F-35 a také na výcviku pilotů mohly podílet. „LOM Praha a jeho dceřiná společnost VR Group by mohly být jedny z prvních firem, které se do projektu F-35 zapojí. Máme jasno v tom, na čem bychom se chtěli podílet a o co si řekneme,“ uvedl pro E15 šéf státního podniku Jiří Protiva.

VR Group vyvíjí a vyrábí letecké simulátory mimo jiné pro Centrum leteckého výcviku v Pardubicích, které spravuje LOM. Zařízení využívá převážně česká armáda, desetinu jeho kapacit pak ozbrojené síly evropských či asijských zemí.

O spolupráci na F-35 mají zájem i letecké podniky Aero Vodochody a Aircraft Industries ze skupiny Omnipol. „Jsme přesvědčení, že společné projekty za pomoci ministerstva obrany jistě najdeme, byť budou extrémně náročné na kvalitu a zabezpečení,“ řekla mluvčí Omnipolu Marika Přinosilová.

Podle zbrojařského uskupení je letecká výroba v České republice na vysoké úrovni. „Zástupci Omnipolu se pravidelně účastní průmyslových dnů a dalších akcí organizovaných společností Lockheed Martin, která F-35 vyrábí,“ dodala Přinosilová.

Z Česka už jeden komponent k americkým stíhačkám pochází, byť se tímto prvenstvím nemůže pyšnit ryze tuzemský subjekt. U Olomouce v továrně americké firmy Honeywell vyrábějí podsestavy k pomocným motorovým jednotkám proudových strojů včetně F-35.