ANO zváží podporu pro růst životního minima. Maláčová ho chce zvýšit o necelé čtyři stovky | E15.cz

Ministryně práce a sociálních věci Jana Maláčová (ČSSD) se kromě rychlejšího růstu minimální mzdy chystá prosadit také zvýšení životního a existenčního minima. Její návrh počítá s tím, že by se obě minima zvýšila zhruba o 11 procent, životní minimum na 3800 a existenční minimum na 2450 korun.

Dávky v hmotné nouzi pobírá zhruba 85 tisíc lidí a jen letos na ně má jít podle odhadu 8,6 miliardy korun. Kromě pomoci v hmotné nouzi ale životní minimum ovlivňuje také vyplácení dalších dávek, jako jsou přídavky na děti nebo dávky pro zdravotně postižené. Pokud by návrh prošel, rozpočet by to podle propočtů ministerstva práce zatížilo zhruba půl miliardou korun ročně. Maláčová ale argumentuje tím, že dvě třetiny příjemců těchto dávek jsou lidé, kteří pracovat nemohou a navýšení by si zasloužili.

Hlavní manažer a poslanec hnutí ANO Jan Richter podporu návrhu nevyloučil. „Bude to ještě předmětem jednání v koaliční radě,“ uvedl. Ministerstvo financí, které má hnutí v gesci, přitom návrhu nakloněné není. „Nepotřebujeme tyto dávky zvyšovat. Nemáme zájem v době, kdy máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, dále nezaměstnanost podporovat,“ uvedla dříve ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Podle předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václava Krásy se ale situace lidí v nouzi v posledních letech zhoršila. Ve vládním prohlášení přitom stojí, že vláda podmínky pro život těm, kteří si je sami zlepšit nemohou, zlepší.

„I když celková inflace příliš vysoká není, mnohem rychleji rostou ceny základních potravin, nájemného a energií, které jsou pro tyto osoby nejdůležitější,“ říká Krása s tím, že se zvýšením životního minima by si polepšily i osoby se zdravotním postižením.

Se zvyšováním životního minima naopak nesouhlasí hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. „Samo o sobě dává návrh i kvůli inflaci smysl, sociální demokracie ale zároveň tlačí na rychlý růst minimální mzdy či přidávání státním zaměstnancům. V takovém případě je navyšování zmíněných minim už zkrátka moc, státní pokladna není bezedná,“ okomentoval Kovanda.

To potvrzuje i Hospodářská komora ČR. „Navýšením životního minima se kromě zvýšení dávek rozšíří také okruh těch, kteří mají na takové dávky nárok. Znamená to další nárůst již tak velmi vysokých mandatorních výdajů. Především v době, kdy se české ekonomice tolik dařit nebude, budou taková opatření táhnout naše veřejné finance ke schodkům,“ říká hlavní analytička Hospodářské komory Karina Kubelková.