Banky slíbily individuální přístup k dlužníkům | E15.cz

Finanční domy ministryni potvrdily, že jsou připraveny řešit s klienty, kterým v říjnu skončí zákonný odklad splátek, potíže se splátkami úvěrů. Například řada restaurací má už delší dobu problémy, které se pondělním zavřením provozoven ještě výrazně prohloubí. Kromě gastrobyznysu nebo barů a klubů jsou nejvíce zasaženi podnikatelé ve sportu nebo kultuře.

„Banky chtějí a jsou připraveny spolupracovat s klienty, kteří se dostanou do potíží. Individuální pomoc je ale v mnoha případech efektivnější než plošné úlevy,“ uvedl po jednání se Schillerovou prezident České bankovní asociace Tomáš Salomon.

Obrátí-li se klient na svou banku s žádostí o odklad či snížení splátek, banka žádost posoudí a s přihlédnutím k jeho finanční situaci se pokusí nalézt oboustranně přijatelné řešení. „Banky pro tento účel disponují potřebnými nástroji i kapacitami,“ dodal Salomon.

Po prodloužení úvěrového moratoria volají Hospodářská komora, Svaz průmyslu a další sdružení. „Pro podnikatele je nezbytné prodloužení moratoria na úvěry, a to minimálně pro obory dotčené vládními opatřeními,“ uvedl šéf Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.

Salomon ujišťuje, že už nyní banky finanční situaci klientů pečlivě sledují a v případě, že u některého zjistí možný problém, samy ho kontaktují. „Je ale potřeba, aby klienti, pokud tuší, že by se mohli dostat se splácením do potíží, svou banku co nejdříve kontaktovali,“ dodal Salomon.

Banky k 25. září přijaly 401 223 žádostí o odklad úvěrových splátek. Ke konci září se podle bankovní asociace vrátila ke splácení půjček zhruba třetina dlužníků. Podle průzkumu sdružení nechtějí dvě třetiny Čechů možnost odkladu prodlužovat.

Požadavky podnikatelů zasažených vládními opatřeními