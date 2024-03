Éra dvacátých let jedenadvacátého století se do dějin zapíše jako ta, která změnila staletí zažité stereotypy o práci. Řada oborů zanikne, jiné se naopak dostanou na vrchol. Co by měly dnešní děti studovat? Magazín e15 spolu s odborníky z vysokých škol a byznysu připravil výběr nejperspektivnějších oborů, v nichž má Česká republika skvěle našlápnuto.

Podle studie Světového ekonomického fóra Future of Jobs Report 2018 celých 65 procent pracovních pozic, na kterých budou pracovat dnešní žáci, dosud neexistuje. Zásadní otázkou pro rodiče dnešních dětí a mladých lidí tedy je, jakým směrem vést své potomky, aby se v příštích desítkách let uplatnili v progresivních oborech. Které profese budou na vrcholu?

Nanotechnologie

Nanotechnologie budou základní hnací jednotkou nové průmyslové revoluce ve 21. století. Lehké nanomateriály pevnější než ocel, nanosenzory propojené on-line s aplikací ve smartphonu namísto zdlouhavých testů v laboratořích, chytré náplasti s řízeným dávkováním léků nebo třeba náhrada betonu a cihel nanocelulózou, to je jen malý výčet možností, které nanotechnologie nabízejí. Pokud tedy chce být mladý člověk vzdělaný v oboru, který bude v následujících desetiletích zasahovat prakticky do každé oblasti života a práce, pak jsou nanotechnologie jednoznačná volba.

Česká republika je jedním z globálních inkubátorů nanotechnologií. „Naše země je jedna z největších výroben nanovlákna na světě. V EU nemáme například vůbec konkurenci. Umíme vyrábět nanotextilie, nanooptiku, nanokosmetiku, pomocí nanotechnologií dokážeme vyčistit vodu i vzduch a dokážeme je použít v biotechnologiích i ve zdravotnictví. Novinkou loňského roku byla světově naprosto unikátní technologie ultrapřesného 3D nanotisku. Jsme nanosupermani,“ říká Jiří Kůs, předseda výkonné rady Asociace nanotechnologického průmyslu ČR.

Nanotechnolog je podle jeho vize šílencem a optimistou zároveň. „Pokud chcete podnikat v nanotechnologiích, musíte mít naprostou víru v to, co děláte, a musí vás to především bavit. A musíte umět zvládat i velký stres a nejistotu. Mé firmě nanoSPACE trvalo téměř deset let, než si vybudovala pozici na trhu. Není ani jednoduché přesvědčit investory nebo banky, aby vám na podnikání v nanotechnologiích půjčili peníze. Budete v pozici vizionáře, kterému sice zatleskají, ale už s ním nebudou ochotni riskovat,“ věští všem, kdo se do nanotechnologií také pustí.