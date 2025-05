Vláda schválila misi českého astronauta Aleše Svobody na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS), náklady dvě miliardy korun rozloží do tří let. V tiskové zprávě to ve čtvrtek sdělilo ministerstvo dopravy. Podle úřadu se investice několikanásobně vrátí, protože mise povede k posílení české ekonomiky, vědy a vzdělávání. Ministerstvo očekává, že se Svobodova mise uskuteční na přelomu let 2027 a 2028. Již dříve vybralo pro misi 14 výzkumných experimentů.