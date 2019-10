Českému průmysl se navzdory globálnímu vývoji dál daří | E15.cz

„Srpnová čísla naznačují, že recese německé ekonomiky dopadá i na část tuzemského průmyslu. Není to však nijak drtivý dopad, který by mohl českou ekonomiku zastavit nebo dokonce nasměrovat do útlumu,“ uvedl analytik ČSOB Petr Dufek. Čísla z průmyslu podle něj stále kontrastují nejen s vývojem v Německu, ale i s dlouhodobými náladami tuzemských průmyslníků. Přesto si od průmyslu už nelze slibovat takový tah na branku jako ještě v první polovině roku, dodal.

Nižší byla zejména výroba počítačů a elektronických přístrojů a zpracování kovů, naopak rostl automobilový nebo farmaceutický průmysl. Meziměsíčně po vyloučení sezonních vlivů průmyslová výroba klesla o 0,1 procenta.

„Průmyslová produkce v srpnu reálně meziročně klesla o 1,2 procenta, což bylo způsobeno zčásti vyšší srovnávací základnou a zčásti čerpáním dovolených,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Iveta Danišová.

Podle analytika ING Bank Jakuba Seidlera je třeba brát zveřejněná čísla z průmyslu s rezervou kvůli kalendářním vlivům a rozkolísanosti hodnot v průběhu letních měsíců. Nicméně dál podle něj platí, že situace v tuzemském průmyslu zůstává poměrně nejistá. Trend zpomalování je zřejmý, ačkoli je ve srovnání s německým pomalejší, podotkl.

Také analytik Komerční banky Michal Brožka si myslí, že údaje o výrobě není dobré v letních měsících přeceňovat, protože z důvodu čerpání dovolených je aktivita nižší a zkreslená. Otázkou podle něj je, jak se bude vyvíjet průmysl v dalších měsících. S ohledem na vývoj předstihových indikátorů a vývoj v Německu lze podle něj čekat spíše slabší výsledky a odhal, že ze celý letošek by průmyslová výroba v ČR měla růst tempem poblíž jednoho procenta.

Analytik Czech Fund Lukáš Kovanda připomněl, že relativně vysokou odolnost nyní vykazuje automobilový průmysl. Výroba aut meziročně vzrostla o 4,5 procenta a výrobcům aut navíc meziročně přibylo nových zakázek, a to navzdory poklesu objemu nových zakázek v průmyslu jako celku o takřka jedno procento, poznamenal.

Stavebnictví se propadlo

Stavebnictví v srpnu meziročně kleslo o 3,7 procenta, zatímco v červenci vzrostlo o 6,5 procenta. Po očištění o vliv počtu pracovních dnů byla srpnová stavební produkce meziročně nižší o 2,4 procenta. Produkce v pozemním stavitelství, kam spadá výstavba bytů, kanceláří nebo skladů, ve srovnání s loňským srpnem klesla o 3,8 procenta.

Inženýrské stavitelství, které tvoří z velké části dopravní infrastruktura, meziročně vzrostlo o 1,1 procenta.

„Stavební produkce v srpnu klesla a tento pokles byl zčásti způsoben vyšší srovnávací základnou ze srpna minulého roku. Horší výsledek zaznamenalo pozemní stavitelství, produkce na inženýrských stavbách naopak rostla, a zmírnila tak celkový pokles stavebnictví,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová.

Meziročně bylo v druhý prázdninový měsíc zahájeno o 3,1 procenta bytů více a bylo jich také o 3,3 procenta bytů víc dokončeno.