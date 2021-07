Levné obchody HalfPrice otevřou v Česku, autoprůmysl trpí, Google válčí... | E15.cz

Automobilky tvrdě doplácejí na nedostatek komponentů - hlavně pak čipů - a s nimi i jejich dodavatelé. Odstávku výroby si zažily a dost možná znovu protrpí tuzemské závodyToyota i Hyundai, v minulém týdnu musela zásadně omezit výrobu i Škoda Auto. Dominový efekt takřka okamžitě pocítili čeští dodavatelé.

Nová maloobchodní síť HalfPrice z polské skupiny CCC vstupuje do České republiky. První prodejnu otevře koncem září v Praze v Galerii Harfa.

Gigafactory, investice za desítky miliard korun, by nakonec v Česku nemusela vzniknout jen jedna, ale rovnou dvě. Informace zdrojů blízkých vyjednávání ministerstva průmyslu a obchodu s investory nepřímo potvrdil deníku E15 i sám šéf úřadu Karel Havlíček (za ANO): „Mohu říci, že nejednáme pouze s Volkswagenem, chceme být absolutně otevření, fér a transparentní vůči všem zájemcům,“ uvedl. „Nemůžeme vyloučit, že by tady vznikla i druhá gigafactory, byť by to samozřejmě bylo investičně náročné.“

Gigafactory Volkswagen v Česku - pozitiva a negativa • VIDEO Videohub

Ve Spojených státech se zřejmě schyluje k velkému a dlouhodobému konfliktu mezi technologickými giganty Google a Microsoft. Letos na jaře totiž vypršelo příměří, které korporace uzavřely před téměř šesti lety. A zprávy ze zákulisí obou společností napovídají, že konkurenti se skutečně připravují na otevřenou válku.

Čeští kryptoměnoví fanoušci vyhrožují Air Bank bojkotem. Sociální sítě firmy zahltily dotazy, jak u ní nejrychleji zrušit účet. Důvodem je nedávná změna firemní politiky, kdy banka začala blokovat posílání peněz na zahraniční burzy virtuálních měn. K těmto transakcím přistupují obezřetně také ostatní v tuzemsku působící finanční domy. Z odpovědí jejich zástupců pro E15.cz ale vyplývá, že se zdráhají jít cestou automatických restrikcí.

Dvě desítky let uzavřený Kulturní dům Eden ve Vršovicích nahradí novostavba s nájemními byty, obchody a víceúčelovým sálem pro 600 lidí. Praha 10 vypsala architektonicko-urbanistickou soutěž na nový objekt. Investici předběžně odhadla na 650 milionů korun.

Připomeňte si také díly podcastu E15, které vyšly tento týden: