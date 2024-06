Vlaky se podle Správy železnic srazily krátce před 23:00 u nové zastávky Pardubice Centrum. Zdravotníci vyhlásili traumaplán. Podle policejní mluvčí Markéty Janovské není v tuto chvíli možné sdělit, jestli mezi poškozenými jsou cizinci. „Je na to ještě brzy,“ řekla kolem 02:00.

Hasiči z vlaku cestující vyprošťovali a nezraněné evakuovali do přistavených autobusů a pak do nádražní budovy, kde pro ně byla podle Rakušana připravená pomoc psychologů. Hasičům se postupně podařilo zjistit totožnost všech pasažérů, kterých bylo ve vlaku dopravce RegioJet směřujícího na Slovensko víc než 300, nikdo se nepohřešuje, uvedli. „Zřízena byla info linka 950 570 805,“ napsali na sociální síti X.

Strojvedoucí z havarovaných vlaků nehodu přežili, řekl mluvčí hasičů Správy železnic Martin Kavka. Podle něj jeden z nich skončil v nemocnici. „Nemělo by jít o vážné zranění, druhý je bez zranění,“ řekl Kavka.

Železniční nehoda v Pardubicích 5. 6. 2024:

Železniční nehoda v Pardubicích 5. 6. 2024 • HZS PAK

„Nemůžeme a nebudeme spekulovat o příčinách této nehody,“ uvedl Kupka. Srážku podle něj vyšetřuje Drážní inspekce, omezení provozu na železnici v Pardubicích potrvá „řádově hodiny“. Policie po 02:30 na síti X uvedla, že záchranné práce skončily a místo nehody začali ohledávat kriminalisté. „Žádáme cestující, aby své cesty do Pardubic nebo přes Pardubice minimálně pro čtvrtek 6. června odložili,“ napsaly České dráhy na síti X.

Podle zveřejněných fotografií a videonahrávek na sociálních sítích se vlaky srazily čelně. První vagon za lokomotivou expresního vlaku vykolejil a částečně se převrátil, první vagon nákladního vlaku poničil jeho lokomotivu. Nákladní vlak převážel karbid vápenatý, ale v prvních dvou vagonech nebyl, takže obyvatelé ohrožení nebyli, uvedla mluvčí pardubických hasičů Vendula Horáková.

Za velké neštěstí označil nehodu premiér Petr Fiala (ODS). „Všichni myslíme na oběti a zraněné. Vyjadřuji upřímnou soustrast všem pozůstalým,“ napsal na síti X.

Okolí nehody bylo ohraničené páskami a byly tam desítky vozidel Integrovaného záchranného systému. Zdravotničtí záchranáři měli na místě podle své mluvčí Aleny Kisiala osm zasahujících posádek i vrtulník, hasičů tam bylo víc než 60, řekl novinářům velitel zásahu Pavel Bér.

Jeden z pasažérů expresního vlaku Martin Bujňak řekl, že ucítil obrovskou ránu, má odřenou nohu. Z vlaku se dostal sám, hasiči se nejdříve snažili cestující držet ve vagonech, protože to bylo nejbezpečnější, řekl. „Jsem vděčný za to, že můžu žít,“ řekl.

Pardubický policista Roman Mrkvička, který byl na místě nehody mezi prvními, novinářům řekl, že ho tam překvapilo absolutní ticho. „Jenom se po kolejích pohybovaly osoby zjevně v šoku,“ uvedl. Jeden z vagonů byl silně zdeformovaný, uvnitř byli zaklínění lidé, někteří byli zranění, popsal situaci. Policisté pak pomáhali hasičům vyprošťovat cestující a záchranářům třídit zraněné. Zároveň zajišťovali stopy, které by mohly být potřebné pro vyšetřování příčin nehody.

Dráhy zavedly náhradní dopravu

České dráhy po noční srážce vlaků v Pardubicích zavedly kyvadlovou náhradní autobusovou dopravu v úseku Přelouč - Pardubice hlavní nádraží - Choceň. Týká se to vlaků na Slovensko přes Bohumín i Horní Lideč a také do Břeclavi a dál do Rakouska. V části některých linek vlaky vůbec nepojedou. Dopravce to dnes ráno oznámil na sociální síti X. Lidé by podle něj měli zvážit, zda je jejich cesta vlakem nezbytná.

„Provoz v úseku Pardubice hl.n. - Kostěnice zůstává po včerejší (středeční) tragické nehodě přerušen. Vzhledem k nemožnosti odklonu vlaků na jiné trasy z důvodu souběhu plánovaných výluk od rána operativně nasazujeme náhradní autobusovou dopravu,“ uvedly České dráhy. „Prosíme cestující, aby při plánování své cesty zohlednili tuto mimořádnou situaci na klíčovém místě české železniční sítě a zvážili nutnost své cesty,“ dodaly.

Mezi Přeloučí a Chocní vyjely náhradní autobusy místo dálkových vlaků. Dopravce upozornil na to, že vlaky na trase Bohumín - Praha nejedou z Chocně do hlavního města a spoje jedoucí z Horní Lidče do Prahy neobsluhují úsek Zábřeh na Moravě - Přelouč. Vlaky na trase Břeclav - Praha nejedou mezi Českou Třebovou a Přeloučí, na trase Praha - Luhačovice neobsluhují České dráhy úsek mezi hlavním městem a Chocní.

Regionální vlaky dopravce nahradil autobusem v úseku Přelouč - Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice, spoje mohou mít zpoždění pět až 25 minut, uvedl. „Více informací k organizaci provozu naleznete na webu http://cd.cz nebo v aplikaci Můj vlak,“ dodal.

RegioJet odškodní cestující

Železniční dopravce RegioJet je připravený odškodnit cestující i další lidi, kterých se nehoda dotkla. Pro dotazy zřídil krizovou telefonní linku 222 222 221. Příčiny srážky zatím nejsou známé. V rychlíku podle posledních informací cestovalo kolem 380 lidí, přes 20 jich záchranáři převezli do nemocnic, čtyři lidé zemřeli.

Vlak RegioJetu jel na trase z Prahy do slovenských Košic a ukrajinského Čopu. „Velmi nás to mrzí. Hluboce se omlouváme zraněným a všem, koho se nehoda jakkoli dotkla. Jsme připraveni poskytnout jim maximální podporu a odškodnění. Uděláme vše pro řádné vyšetření události a v návaznosti na to přijmeme odpovídající opatření,“ uvedl majitel RegioJetu Radim Jančura.