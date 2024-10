Čunek bude kandidovat na předsedu lidovců. Chce stranu navrátit do konzervativních kolejí

Pětašedesátiletý Čunek, který stál v čele strany v letech 2006 až 2009, řekl, že strana se odklonila od své filozofie konzervativní strany. „Příliš se rozpřáhla a tím rozbředla a rozmělnila své působení. Jsem přesvědčen, že přestože je to druhá nejstarší strana v republice, že má pořád co říct a je v tomto ohledu nezastupitelná v našem politickém systému. Nicméně se začala tlačit tam, kde je plno a kam ani vůbec nepatří, a to je liberální směr či liberální postoje, které zastupuje topka (TOP 09), Piráti a STAN a tak dále. To je důvod, proč jsem se k tomu rozhodl,“ uvedl Čunek.

Směřování strany by podle něj mělo být jiné. „Naše postoje nemohou být ´ani ryba ani rak´. Buď tady máme stát, jehož základem je normální rodina a my nebudeme nikdy zpochybňovat to, že normální rodina je otec, matka a dítě a tuto rodinu máme upřednostňovat a ne dávat zásadní prostor jakýmkoliv jiným schématům, o kterých někdo vykřikuje, že jsou moderní, ale jsou neživotné,“ uvedl Čunek.

Lidovci podle něj také zastupují skupinu lidí, kteří pocházejí z běžných poměrů. „Jsou to normálně pracující lidi, kteří chtějí žít v normální společnosti,“ uvedl Čunek. Připomněl, že byl proti zrušení, či spíše neznovuzavedení superhrubé mzdy. „Stalo se to, že jsme bohatším přidali zrušením superhrubé mzdy a hlavně jejím nezavedením znova. Tím jsme se dostali do vlastní pasti této vlády, která vyhodila 150 miliard a zvedla daně z nemovitostí,“ uvedl Čunek.

Například důchodce, který žije v bytě či domě, podle něj ze zrušení superhrubé mzdy neměl nic, ale daň musí platit vyšší. „To jsou věci, které narušují to, co by naše strana měla hájit, a to je solidarita. Měli bychom se snažit co nejméně dávat různých dotací, kterými budeme vyvažovat to, co na druhé straně bereme,“ uvedl Čunek. Lidovci by měli podporovat solidární způsob života. „Tyto postoje bychom měli držet, abychom se vyhnuli tomu, že ztrácíme voliče a oni neví, proč nás volit,“ uvedl.

Své šance na zvolení předsedou vůči Jurečkovi a Výbornému komentovat nechtěl. „Myslím si, že mi nezbývá nic jiného než kandidovat, když jsem celkem zřejmým kritikem, tak si nemůžu dovolit situaci nechtít změnit,“ uvedl Čunek.

Předsedou lidovců je od roku 2020 Jurečka, který vystřídal Výborného. Ten tehdy po necelém roce ve funkci skončil z rodinných důvodů po náhlém úmrtí manželky. Před Výborným byl předsedou déle než osm let Pavel Bělobrádek.

Čunek patří k nejvýraznějším tvářím lidovců, kvůli své minulosti ale má i řadu kritiků. Populární je zejména v domovském Vsetíně, jehož starostou se po několikaleté přestávce stal opět předloni v říjnu. Letos v září obhájil v prvním kole senátorský mandát, podobného úspěchu dosáhl i v roce 2018. V minulosti byl Čunek mimo jiné hejtmanem Zlínského kraje, zasedal ve vládě Mirka Topolánka (ODS) a od prosince 2006 do května 2009 vedl KDU-ČSL.