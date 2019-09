Zákon o státních zástupcích rozděluje vládu | E15.cz

Po tříměsíčním sporu o obsazení postu ministra kultury se schyluje k dalšímu sporu mezi vládními stranami. ČSSD nepodpoří návrh novely zákona o státním zastupitelství ministryně spravedlnosti Marie Benešové (ANO), o němž má teprve jednat vláda. Po jednání poslaneckého klubu sociální demokracie to deníku E15 řekl jeho šéf Jan Chvojka. Strana trvá na debatě o námitkách nejvyššího žalobce Pavla Zemana. Zástupci hnutí ANO tvrdí, že oranžoví zatím svoje výhrady neupřesnili.

„Doba, po kterou by se vyměnili vedoucí státní zástupci, by neměla být dvouletá, jak navrhuje paní ministryně Benešová, ale pětiletá,“ nastínil jeden z požadavků Chvojka s tím, že dva roky je velmi krátký čas.

ČSSD je také přesvědčena, že v komisi pro výběr vhodných adeptů na nové žalobce by nemělo mít převahu ministerstvo. „Vedle dvou státních zástupců a dvou představitelů ministerstva by v komisi byl nezávislý soudce,“ odmítla výhrady Benešová. „Dohodli jsme se, že to projedná až příští koaliční rada. V tuto chvíli žádný spor není,“ reagoval předseda klubu poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. Šéf socialistů Jan Hamáček přitom už v neděli uvedl, že pokud vládní partneři nenaleznou kompromis, sněmovna bude o předloze jednat jako o koaličně nedohodnuté. „Návrh není úplně příspěvkem ke stabilitě soustavy státního zastupitelství,“ podotkl.

I opoziční Piráti, lidovci nebo TOP 09 míní, že novela má nezávislost státních zástupců omezit místo toho, aby ji zvýšila. „Návrh ministerstva spravedlnosti a premiéra Andreje Babiše je radikálním útokem na žalobce, je to snaha přeobsadit celé vedení státního zastupitelství,“ prohlásil předseda poslanců Pirátské strany Jakub Michálek. Opozice už dříve představila úpravu, která by zamezila tomu, aby nejvyššího státního zástupce mohla vláda kdykoliv odvolat bez udání důvodu.

S Benešovou souhlasí KSČM. „Nemůžeme postavit státní zástupce nad soudce, to bychom v dělbě moci udělali galimatyáš. Spíše tedy podporujeme novelu ministerstva spravedlnosti,“ řekl šéf strany Vojtěch Filip. Lídr SPD Tomio Okamura chce o novele diskutovat. „Státní zástupci stále volají po větší nezávislosti, aniž by měli více odpovědnosti za zpackané žaloby a posílání nevinných lidí do vazby,“ uvedl.