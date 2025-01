Demokratický Západ, nebo chaos. Česko musí zůstat rozumnou zemí, řekl Fiala v projevu

Rok 2025 bude rokem rozhodnutí o tom, jestli se Česko vrátí do doby chaosu, prázdných gest a koketování s Východem, nebo jestli zůstane rozumnou zemí, která ví, že jedinou správnou budoucností je být součástí demokratického Západu. Řekl to premiér Petr Fiala (ODS) v novoročním videu koalice Spolu, jejíž součástí jsou kromě občanských demokratů TOP 09 a KDU-ČSL.

Fiala uvedl, že předchozí roky nebyly pro Česko jednoduché vzhledem ke koronavirové pandemii, k válce, kterou na východě Evropy rozpoutalo Rusko, nebo k inflaci, kterou podle premiéra nastartovala neschopnost bývalého předsedy vlády Andreje Babiše (ANO).

„Složitá doba vždy přeje obchodníkům se strachem. Také u nás se objevili lidé hlasitě oslavující ruského diktátora. Někteří politici i média začali záměrně šířit pesimismus, špatné zprávy a blbou náladu s jediným cílem - vyděsit a otrávit co nejvíce lidí,“ řekl Fiala. Při zmínce o obchodnících se strachem se ve videu objevili například Babiš, předseda opozičního SPD Tomio Okamura nebo bývalý poslanec Lubomír Volný.

„Ale my jsme to stejně zvládli. Zvládli jsme to spolu s vámi rozumem, tvrdou prací a odvahou,“ řekl Fiala. Uvedl, že je hrdý na všechny, kdo se odmítli podřídit strachu a nepropadli skepsi, a váží si těch, kdo ukázali, že i v těžkých dobách chtějí Českou republiku odvážnou a věrnou jejím hodnotám. To podle ministerského předsedy dělá z Česka součást Západu a je to cesta, jak vybudovat a udržet hrdou, bezpečnou a prosperující zemi.

Také ve vánočním projevu Fiala varoval před prodavači strachu, kteří schválně šíří blbou náladu. Podle představitelů hnutí ANO a SPD mířil těmito slovy na opozici. Trvají však na tom, že strach nevyužívají, ale pouze popisují realitu.

Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové budou volby o tom, zda si Česko udrží i po volbách ukotvení na Západě. Vláda podle ní dělá i nepopulární kroky, které jsou ale potřeba pro prosperující a ekonomicky silnou společnost. Za klíčové považuje ubránit zemi před „snahou populistů s komunisty a radikálními extremisty přeorientovat naši zemi na Východ,“ uvedla v tiskové zprávě.

Lidovecký předseda Marek Výborný připomněl, že společným znakem autoritativních a totalitních režimů bylo rozdělování společnosti potlačením svobod. „Poučme se z minulosti a nepřipusťme, aby se podobné události ještě někdy opakovaly. Svoboda je spjata s odpovědností, kterou má vůči české zemi každý z nás,“ uedl. Hybatelem společenských změn podle něj vždy byla mladá generace, která si je vědoma hodnot, jako je svoboda, demokracie, spravedlnost a láska k vlasti.