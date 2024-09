Digitalizace stavebního řízení je podle opozice fiaskem a selháním vlády

Místopředseda Sněmovny a stínový premiér ANO Karel Havlíček řekl, že digitalizace stavebního řízení je jedno z největších selhání od roku 1989 ve smyslu zavádění státního informačního systému. Obvinil Bartoše, že nemá odvahu přiznat neúspěch a vinu pouze přehazuje na někoho jiného a hlavně na hnutí ANO, které k digitalizaci nepřistoupilo. "Neměli jste kolem sebe lidi, kteří by vám řekli, že je to nepřipravené," uvedl na adresu koalice Havlíček. Podotkl, že původní systém nebyl ideální, ale byl funkční.

Havlíček na závěr svého projevu prohlásil, že ANO je ochotné podpořit návrat stavebního řízení ke stavu do 30. června, tedy v režimu podle nového stavebního zákona, ale bez povinné digitalizace. Ministerstvo by tak podle něj mohlo mezitím vyzkoušet plné digitální řízení, ale spustilo by až v okamžiku, kdy bude vyzkoušené. Prohlásil, že ANO by podpořilo takovou změnu třeba ve stavu legislativní nouze nebo ve zrychleném režimu, kdy Sněmovna může schválit změnu zákona již v prvním čtení.

Předseda Rady Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) v dnešní debatě ke krajským volbám v České televizi uvedl, že Bartoše na případné problémy s digitalizovaným řízením upozorňovala například právě Rada Asociace krajů, ale i další instituce. "Politika je založená i na osobní odpovědnosti. A podle mě se teď nemůžeme bavit o tom, jestli se jedná o vládního koaličního partnera," uvedl. Problémy při zavádění digitalizace stavebního řízení v debatě kritizovala i většina dalších účastníků televizní debaty z různých stran, kteří se stejně jako Kuba budou ucházet o hlasy voličů v nadcházejících krajských volbách.

Okamura uvedl, že kvůli "zfušovanému a nefunkčnímu" systému hrozí miliardové škody, které zaplatí občané, ačkoli je způsobil Bartoš svou "děsivou maxineschopností". Absolutně amatérsky zpackal digitalizaci vlastního resortu, zaplatí to daňoví poplatníci i důchodci, míní Okamura.

Předseda klubu SPD Radim Fiala navrhl text usnesení, v němž by Sněmovna mimo jiné vyzvala Bartoše, aby převzal politickou odpovědnost. Vládě chce uložit, aby analyzovala a vyhodnotila klíčové problémy zaváděného systému, a navrhla konkrétní legislativní a technická opatření k nápravě. Měla by také dočasně umožnit používání papírové podoby podání.

Bartoš v reakci na opoziční kritiku odmítl obvinění například z arogance. Odmítl také, že by pirátská strana "rozbořila“ nový stavební zákon a zdůraznil, že nynější koalice nechtěla čistě státní stavební správu. Ohradil se také proti údajům z rozpravy, že potíže s digitalizací znamenají ztrátu kolem 770 milionů korun denně.

Bartoš v úvodním projevu uvedl, že systémy digitalizovaného stavebního řízení vykazují některé nedostatky také proto, že byly dodány pouze v minimalistické podobě. Projekt podle Bartoše není možné zatím objektivně po dvou měsících provozu hodnotit, data však ukazují pozitivní trendy. Portál stavebníka využili lidé k podání více než 19.000 žádostí, dodal. Zdůraznil, že problémy stavebního řízení nezačaly s novelou a digitalizací letos v létě, ale byly dlouhodobé, a aktuální změny je naopak mají řešit.