Disidenti dostanou alespoň průměrný důchod. Ovlivní to stovky lidí

Čeští disidenti z éry komunismu zřejmě od konce jara budou dostávat důchody minimálně v průměrné výši, důchody by jinak byly nižší například kvůli věznění. Senát to podle očekávání schválil. Změna se týká lidí s osvědčením účastníka odboje a odporu proti komunismu. Česká správa sociálního zabezpečení jim má nižší než průměrnou penzi dorovnat automaticky. Novelu nyní dostane k podpisu prezident Petr Pavel.

Důchod by se mohl zvednout na průměrnou částku několika stovkám lidí. Odpůrci a odpůrkyně minulých dvou totalitních režimů, komunistického a fašistického, by měli pobírat podle podkladů 20.635 korun měsíčně. Náklady na penze by se zvýšily nejvýše o 30 milionů korun ročně, řekl senátorům ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Opatření se má týkat i těch, kteří dostávají část penze z ciziny.

Na neřešení problému nízkých disidentských penzí upozornil loni na podzim signatář Charty 77 a zakladatel knihovny samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti Jiří Gruntorád. Od 17. listopadu držel více než týden hladovku před úřadem vlády. Přidal se k němu někdejší disident John Bok. Protest ukončili poté, co kabinet rozhodl o přípravě návrhu změn zákonů k zajištění důstojných důchodů a odvolal své loňské usnesení, jímž se hlásil k tradicím zápasu Charty 77 o lidská práva a demokracii.

Za nižšími důchody odpůrců komunistického režimu bývá věznění, vynucená emigrace či nemožnost pracovat. Nemohli tak dostatečně dlouho platit odvody. Mnoho lidí také nesmělo působit ve své profesi a mohlo vykonávat jen pomocné práce s malým výdělkem, který se pak také promítl do nízké penze. Podle zákona z roku 2011 mají odbojáři a odbojářky dostávat průměrný důchod. Disidenti a disidentky tak nyní mohou žádat o dorovnání částky a při nesplnění potřebné doby pojištění o takzvané zmírnění tvrdosti zákona. Žádosti posuzuje sociální správa a ministerstvo práce a sociálních věcí.

Průměrnou penzi mají podle novely automaticky dostat lidé s osvědčením o odporu proti komunismu i bez potřebné doby odvodů či s důchodem z ciziny, stačit má dosažení důchodového věku. Od průměrného důchodu se má odvíjet i výše pozůstalostní a invalidní penze. Při žádosti o důchod nebude nutné osvědčení dokládat, sociální správa dostane údaje od ministerstva obrany.

Novela, kterou podpořilo 68 ze 74 přítomných senátorů, má být účinná od začátku měsíce následujícího po jejím zveřejnění ve Sbírce zákonů, tedy možná již od února, nebo nejpozději od března. Průměrnou penzi by odpůrci minulého režimu měli začít pobírat čtyři měsíce od vyhlášení zákona, za mezidobí od jeho účinnosti by dostali jednorázový doplatek.