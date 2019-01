Dopady brexitu: trh se obává zpomalení ekonomiky celé unie | E15.cz

Otto Daněk, ASOCIACE EXPORTÉRŮ Včerejší odmítnutí dohody o brexitu znamená pro český export strašný zmatek. Pokud nastane divoký brexit, přinese to problémy úplně pro všechny. Hlavním problémem je v současnosti nepřehlednost situace. Nevíme, zda budou fronty na hranicích, zda se bude platit clo a tak dále. Pro české firmy je problém na situaci reagovat, protože v současné době zažívají hlavně nejistotu. Do té doby, než se něco dozvědí, kvůli brexitu pravděpodobně nebudou podnikat kroky jako například na britském trhu zdražovat. Pokud ano, tak to pravděpodobně bude především kvůli tomu, že zdražují energie a lidská práce tady v Česku. Já ale stále doufám, že zvítězí zdravý rozum a Velká Británie se na vystoupení z Evropské unie dohodne. Pawel Szczesniak, ŠÉF ORKLA ČR A SR Co se týká našich klíčových součástí Hamé a Vitany, přímý dopad by neměl být velký. Pro nás je Británie spíše menším exportním trhem a vyvážíme tam minoritní část našich výrobků, například paštiky nebo hotová jídla. I kdyby došlo na nejhorší a tento trh nám teoreticky zcela vypadl, tak si s tím poradíme. Pokud by opravdu došlo na černý scénář a byl spuštěn tvrdý brexit, ze střednědobého pohledu může být nepřímo zasažena ekonomika v celé Evropě, což by mělo přímé dopady i na spotřebitelský trh v Česku, a tedy i na naše firmy. Problémem je i devalvace britské libry, ke které po rozhodnutí o brexitu došlo, čili naše zboží je na tomto trhu dražší než dříve. I tak se účastníme tendrů do tamních velkých obchodních řetězců. Radek Jakubský, JEDNATEL PROMA REHA S blížícím se brexitem urychlujeme některé nasmlouvané zakázky, abychom je stihli dodat ještě před ním. Zákazníky jsme upozornili, že další dodávky mohou mít z logistických, legislativních a celních důvodů zpoždění. Vzhledem k problémům ohledně brexitu se zříkáme i odpovědnosti za některá ustanovení v obchodních smlouvách. Brexit bez dohody by způsobil problémy především při clení zboží. Na druhou stranu velká část firem obchoduje se zeměmi mimo Evropskou unii již nyní a všechny tyto záležitosti řeší na denní bázi. Naše zboží v Británii pravděpodobně zdražíme. Každá služba i čas něco stojí. Zvlášť v prvních týdnech až měsících to bude i nápor psychický, což prodraží náklady i pro koncového zákazníka.