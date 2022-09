Doplnění ropy do státních rezerv vázne, o zakázku není zájem | E15.cz

Do tendru na nákup ropy do státních nouzových zásob se ani napodruhé nikdo nepřihlásil. Zakázku za 52,2 milionu dolarů proto Správa státních hmotných rezerv (SSHR) vypíše znovu. O výsledku zadávacího řízení na twitteru informoval předseda SSHR Pavel Švagr. Nákup ropy do státních skladů schválila vláda v červnu. Hrozilo totiž, že zásoby klesnou pod zákonné minimum, které je stanovené na 90 dnů běžné spotřeby.