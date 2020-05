Dostálová chce předložit zákon o dostupném bydlení až v únoru. Maláčová chystá vlastní verzi | E15.cz

„Chtěli jsme to předložit do legislativního procesu vlády do konce roku, kvůli koronavirové krizi jsem ale nakonec povolila prodloužení lhůty do konce února,“ řekla deníku E15 šéfka rezortu pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). Připravovat zákon skrze videokonference bylo podle ní nemožné. „Kolegové říkali, že to bez přímého kontaktu s lidmi nejde, je třeba jednat se sociálními partnery a tak dále. Jsou to desítky lidí najednou, takové videokonference nejdou uřídit,“ řekla ministryně s tím, že se s uvolněním opatření opět začnou pracovní týmy scházet.

Dostálová připouští, že parlament nemusí zákon do voleb stihnout projednat. „Může se stát, že to spadne pod stůl, protože se to nestačí projednat. Ale každá nová vláda to pak může jen zvednout, bude to mít přichystané a připravené v paragrafech a mohlo by to tím pádem mít rychlejší pokračování,“ řekla Dostálová. Legislativní proces trvá zpravidla až rok.

K zákonnému řešení sociálního bydlení se přitom vláda zavázala v koaličním programu, tlačila na to především ČSSD. Maláčová stále očekává, že se vládě zákon podaří prosadit, jen nebude z dílny ministerstva pro místní rozvoj. „My sociální demokraté intenzivně pracujeme s odborníky na vlastním návrhu, protože jsme slíbili řešení v tomto volebním období a my svoje závazky plníme,“ řekla Maláčová deníku E15.

Pomalou přípravu zákona kritizuje opozice i odborníci. „Další odklad předložení zákona o dostupném bydlení není nijak překvapivý. Vzhledem k aktuální situaci je pochopitelný, ale opět se ukazuje, že řešení bytové nouze v Česku zřejmě pro vládu není priorita,“ řekl ředitel Platformy pro sociální bydlení Vít Lesák s tím, že zákon by nestihl parlamentem projít ani kdyby ho Dostálová předložila vládě už v prosinci. „Teď s dalším odkladem se ale definitivně ukázalo, že jedinou šancí je případná poslanecká iniciativa,“ dodal Lesák.

Není to jediný zákon, jehož přípravu koronavirová krize zdržela. Zpomalila se mimo jiné příprava nového stavebního zákona, novely insolvenčního zákona i například státního rozpočtu na příští rok.