Premiér Petr Fiala věří tomu, že společně s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (oba ODS) v pondělí přesvědčili prezidenta Petra Pavla, aby podepsal státní rozpočet na příští rok se schodkem 241 miliard korun. Zároveň ale nechtěl rozhodnutí prezidenta předjímat, hlava státu ho podle Fialy oznámí veřejnosti do týdne až 12 dnů. Premiér to řekl novinářům po schůzce s Pavlem.

„Nepředjímám žádné rozhodnutí pana prezidenta. Můj dojem byl, že jsme předložili dost argumentů, abychom pana prezidenta přesvědčili,“ řekl Fiala o jednání. Podle něj kabinet připravil transparentní a realistický rozpočet, který podpoří investice a přispěje ke zlepšení kvality života v Česku.

Fiala uvedl, že prezident zveřejní své rozhodnutí v následujících dnech. Stanjura upřesnil, že Sněmovna odeslala schválený rozpočet na Hrad v pátek, hlava státu má následně podle zákona 15 dní na to, aby se k návrhu vyjádřila.

Prezident už dříve vyjádřil výhrady k některým položkám ve schváleném rozpočtu, týkaly se mimo jiné příjmů emisních povolenek nebo peněz na platy nepedagogických pracovníků v regionálním školství. Očekávané příjmy z emisních povolenek označila za nadhodnocené i Národní rozpočtová rada. U platů nepedagogických pracovníků už dříve kritizoval Pavlův ekonomický poradce David Marek, že vláda počítá s jejich převedením na obce a kraje od září, ale příslušný zákon zatím Sněmovna neschválila.

Stanjura řekl, že prezidentovy výhrady se týkají půl procenta rozpočtových příjmů a jednoho procenta výdajů. Pokud by se naplnila rizika spojená s těmito položkami, vláda by to podle ministra vyřešila omezením jiných výdajů. Stanjura řekl, že tyto argumenty přednesl i hlavě státu.

Marek v listopadu uvedl, že kvůli nejasnostem některých položek doporučí Pavlovi, aby zákon o rozpočtu nepodepsal. Pokud by se prezident rozhodl státní rozpočet vetovat, Sněmovna by mohla veto přehlasovat 101 hlasy, vládní koalice jich má 104. Pokud by však rozpočet nebyl schválen do konce letošního roku, země by začala příští rok hospodařit v rozpočtovém provizoriu.

Fialova vláda se zatím s prezidentským odmítnutím návrhu rozpočtu na následující rok vypořádávat nemusela. Bývalý prezident Miloš Zeman nicméně v roce 2021 vetoval novelu rozpočtu, která v daném roce zvyšovala schodek z 280 miliard na 375 miliard korun. Koalice následně veto ve Sněmovně přehlasovala.