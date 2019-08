Důchodovou reformu možná zaplatí živnostníci. Ať si vláda najde jiné otloukánky, říká šéfka asociace | E15.cz

Ministerstvo práce nepočítá s tím, že by v rámci připravované důchodové reformy došlo k navyšování věku odchodu do důchodu. Odvody do důchodového systému by mohly vzrůst živnostníkům. Informovaly o tom Seznam Zprávy . Podle šéfky Asociace malých a středních podniků a živnostníků Evy Svobodové ale osoby samostatně výdělečně činné odvádí dostatečnou částku již nyní.

„Reforma nepočítá se zvyšováním důchodového věku. A to z několika důvodu – jedním z nich je to, že průměrná délka života ve zdraví je nižší než 65 let. Proto si myslíme, že v současnosti není prostor pro to, abychom zvyšovali důchodový věk,” uvedl pro Seznam Zprávy vedoucí koncepčně analytického oddělení ministerstva práce a sociálních věcí Jiří Šatava.

Zvyšování odvodů by se z konkrétních skupin mohlo týkat živnostníků. „Víme, že osoby samostatně výdělečně činné do důchodového systému odvádí velmi malou část svých příjmů. To znamená, že jejich důchody budou velmi malé. Různé projekce hovoří o sedmi tisících korunách. Tudíž mohou být změny pro osoby samostatně výdělečně činné, ale je to pro jejich dobro,” dodal Šatava.

Šéfka Asociace malých a středních podniků a živnostníků Eva Svobodová si ale nemyslí, že by živnostníci do důchodového systému odváděli malou část svých příjmů. „Osoby samostatně výdělečně činné platí při minimální výši sociálního a zdravotního pojištění kolem 4500 korun měsíčně, což je velmi slušná částka, protože ji platí i v případě, že mají za daný měsíc třeba kvůli nemoci nulový příjem. Živnostníci s ročními příjmy nad milion korun samozřejmě také více odvádějí. Mohli by se najít jiní otloukánci než živnostníci,“ napsala E15.cz Svobodová.

Důchodová reforma by se podle Seznam Zpráv měla zaměřit i na politiku takzvaných spravedlivých důchodů. To znamená, že důchody mužů a žen, které ho mívají v průměru o 2500 korun nižší, se budou postupně vyrovnávat.

Na potřebu změn důchodového systému, aby byl dlouhodobě udržitelný a zvládl v budoucnu početnou generaci Husákových dětí ze 70. let, poukazuje Národní rozpočtová rada a volají po ní i někteří experti a politici. Ministryně práce Jana Maláčová před nedávnem ve Sněmovně řekla, že svůj návrh s pěti až deseti parametrickými změnami nynějšího systému představí na podzim.