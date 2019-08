Tajemný český boháč v Americe. Přečtěte si profil šéfa firmy Gaia Jiřího Ryšavého | E15.cz

Přestože je Ryšavý bezpochyby jedním z byznysově nejúspěšnějších krajanů v zahraničí, v Česku se o něm příliš neví. V mládí byl šikovným atletem. Když mu bylo dvaadvacet let, vyhrál mistrovství ČSSR v běhu na čtyři sta metrů. Šampionátu se tehdy zúčastnila celá republiková špička včetně finalistů z olympijských her v Montrealu. Tam už Ryšavý reprezentovat nemohl, protože se zranil.

Za domácí pražský atletický klub Slavia ale nastoupil ještě v roce 2004. „Prostě se objevil a rozhodl se, že si z nostalgie zaběhne jedno ligové kolo, bez bodů pochopitelně. V mládí to byl skvělý závodník a jedno ze tří želízek našeho klubu. Dobře běhal čtyřstovku i běh na sto deset metrů,“ řekl deníku E15 nynější předseda oddílu ASK Slavia Praha Josef Šrámek.

Skromné začátky

Po promoci na pražském ČVUT, což bylo na začátku osmdesátých let, získal povolení k zahraničnímu výjezdu a do vlasti se už nevrátil. Prvních několik měsíců strávil cestováním po světě, místo postele mu sloužily lavičky v parcích, ale myšlenky na založení firmy ho neopouštěly. „Bez peněz jsem prošel spoustu zemí, nemluvil jsem tamním jazykem, nemohl jsem jít do hotelu… To mě ale naučilo, že se dá vždy začít od nuly,“ řekl později v jednom z mála rozhovorů, které v životě dal. Nakonec se usadil v coloradském stotisícovém městě Boulder, kde pracoval v tiskárně za 3,35 dolaru na hodinu.

I z toho mála vydělaných peněz si zvládal dát část bokem. Když pak našetřil šest stovek dolarů, rozhodl se, že založí vlastní firmu. Jeho Transformational Economy (Transecon) prodávala recyklovaný papír a dařilo se jí. Za první rok vygenerovala zisk sto tisíc dolarů před zdaněním, z toho zhruba třetinu investoval Ryšavý do startu společnosti Crystal Market, která nabízela přírodní potraviny a v prvním roce dosáhla obratu 2,5 milionu dolarů. Firmu nakonec za 300 tisíc dolarů prodal manželům Michaelu Gilliandovi a Elizabeth Cookové, kteří řídili síť potravinových maloobchodů Wild Oats Market.

Korporátní expres

Zlom v jeho podnikání přišel v roce 1986, kdy za sto dolarů koupil boulderskou prodejnu kancelářských potřeb a rozhodl se, že v tomto podnikatelském segmentu udělá s firmou, kterou pojmenoval Corporate Express, díru do světa. Inspirací pro něj byl americký ník Sam Walton, zakladatel obchodního řetězce Walmart a také autor motivační knihy Made in America. „Malé obchody jsou předurčeny k tomu, že jednou zmizí, alespoň v tom počtu, ve kterém kdysi existovaly. Celá věc je totiž vedena zákazníky a ti si mohou svobodně zvolit, kde budou nakupovat,“ píše Walton.

Právě tím se Ryšavý, který byl v roce 1994 nominován na cenu Podnikatel roku prestižního magazínu Inc., inspiroval. Snažil se vytvořit velký podnik, který bude prodávat levněji než konkurence a díky informačním technologiím pracovat efektivněji. To se dařilo a Corporate Express rychle rostl. Zhruba po dvou letech od jeho založení se k Ryšavému připojil další emigrant z Československa – počítačový expert Pavel Bouška, který měl softwarovou firmu v Mnichově. „Do vlasti už jsem se nemohl vrátit a Jirka byl jediný, koho jsem měl. Jednou odpoledne jsem mu zavolal, že vyrážím na cestu za ním,“ vzpomínal Bouška.

V roce 1992 dosáhly tržby firmy Corporate Express 420 milionů dolarů a o dva roky později vstoupila na burzu Nasdaq. Po vzoru Walmartu se dostala mezi americké společnosti s největším obratem – do žebříčku Fortune 500. V roce 1998 ji za 2,3 miliardy dolarů koupila nizozemská společnost Buhrmann.

Za Ryšavým jsou podle investora Scotta Millera z Green Heaven Road Capital vidět výsledky, kterých jen tak nějaký generální ředitel nedosáhl. Zásadní přísadou jeho úspěchu je neustálý vývoj a schopnost udržet se na aktuální vlně. Je to vlastnost, která ho spojuje s manažery typu Steva Jobse.

Úspěch v katalogu

Výjimečnost bývalého atleta potvrzuje i úspěch jeho životního díla, firmy Gaiam. Ta byla původně součástí Transeconu. Klíčová pro ni byla akvizice společnosti Seventh Generation, která prodávala ekologicky udržitelné produkty a čtyřikrát ročně vydávala katalog, z něhož si je mohli zákazníci objednávat. Fungovalo to na stejném principu jako například katalogový prodej firem Quelle nebo Neckermann.

Díky tomu začala firma Gaiam růst, její obrat se zvýšil z 229 tisíc dolarů v roce 1991 na 8,4 milionu v polovině devadesátých let. Firmu silně ovlivnila kniha The Cultural Creatives: How 50 Million People Are Changing the World, která nabádá Američany právě k takovému životnímu stylu, jaký nabízel Gaiam.

Společnost rostla raketovým tempem, v roce 1998 už byla podle magazínu Inc. desátou nejrychleji rostoucí americkou korporací s třicetimilionovým obratem a téměř sedmi sty tisíci zákazníků. Na podzim se Ryšavý rozhodl rezignovat na pozici šéfa firmy Corporate Express a naplno se věnoval Gaiamu.

Ve streamu je budoucnost

Na začátku nového milénia se firma pomalu přeorientovávala na mediální produkci. Její nabídku obohatily DVD návody na cvičení jógy i produkce vlastních televizních pořadů zaměřených na duchovno a kontakt s přírodou. Díky tomu se staly hvězdy i z jejích instruktorů, jeden z nich – Rodney Yee – se objevil i ve slavné talk-show Oprah Winfreyové.

Dnes už společnost funguje pod jménem Gaia, které získala od řecké bohyně Země, a jejím primárním byznysem je streamovací služba. Gaia TV má v nabídce asi osm tisíc ezoterických a duchovních videí, na kterých vystupuje například americký herec, komik a aktivista Russel Brand. Platforma aktuálně funguje ve 185 zemích světa.

CEO z lesa s milionovým platem

Československý rodák žije už léta na obrovském pozemku nad městem Boulder. Často spí venku, kde se věnuje zenové meditaci, a vodu odebírá jen z vlastního pramene. Už v době, kdy šéfoval společnosti Corporate Express s hodnotou přesahující 4,5 miliardy dolarů, Ryšavý neměl ani splachovací záchod. „Má jen kadibudku. Věřte mi, používala jsem ji. Když jsem u něj byla, pozval mě na večeři, ale vegetariánské jídlo připravované na otevřeném ohni jsem odmítla,“ napsala v roce 1998 redaktorka magazínu Fortune Patricia Sellers.

Přestože žije v lese, není podle investora Scotta Millera žádným „jednorožcem“, který se jen dobře naučil práci v Power Pointu. „Je to imigrant ze socialistického Československa, který přišel do Spojených států doslova bez groše a svůj podnikatelský talent prokázal již několikrát. Založil potravinářskou firmu a ta se stala součástí sítě retailových prodejen Whole Foods Market. Také odstartoval Corporate Express a dokázal, že prodej kancelářských potřeb může být obrovským byznysem,“ napsal Miller v dopisu pro investory, kde vysvětluje, proč se vyplatí Gaiu sledovat hlavně na burze.

Ryšavého mnohdy kontroverzní názory lze vidět i na dokumentu Tajemství vody, který režíroval. Na mezinárodní filmové databázi IMDB má snímek nelibé hodnocení 5,1 hvězdičky. „Tento pseudovědecký film je určen pro každého, kdo je ochoten věřit čemukoli nebo nemá čas na to, aby si informace ověřil,“ kritizuje film uživatel Thomas Szoke. A stejně jako Ryšavý je terčem kritiky i jeho Gaia TV. Té je často vyčítáno šíření konspiračních teorií nebo vysílání falešných materiálů o mimozemšťanech. I tak se ale najde dostatek lidí, kteří si jsou ochotni za ezoterickou streamovací službu zaplatit necelých 12 eur měsíčně.

Za svou práci v Gaie bere zenový mnich nemalé peníze. Data serveru Simply Wall Street ukazují, že byl loni s platem 1,7 milionu dolarů vysoko nad mediánovou mzdou ředitelů podobně velkých společností. To ale podle autorů analýzy nemusí akcionáře trápit. „Většinu investorů těší, že firma každoročně zvyšuje tržby i počet předplatitelů.