E-neschopenky provází nervozita | E15.cz

V ordinacích i na personálních úsecích firem vrcholí přípravy na zavedení elektronických neschopenek, do jejichž spuštění zbývají necelé dva týdny. Lékaři a zaměstnavatelé, kteří mají o nemocenské zaměstnanců komunikovat s Českou správou sociálního zabezpečení od nového roku pouze elektronicky, ale upozorňují na nedostatky připravovaného opatření. Zejména se obávají toho, zda bude systém dostatečně rychlý a zvládne první novoroční nápor žádostí. V průměru je na nemocenské 211 tisíc Čechů denně.

„To, že by od 1. ledna všichni lékaři bez problémů vystavovali e-neschopenky, je zcela nereálné,“ tvrdí Tomáš Nosek ze Sdružení praktických lékařů.

Lékaři mají od začátku prosince možnost systém zkoušet, ale pouze v testovacím prostředí ČSSZ, kde se operuje s fiktivními daty. Není jasné, jak rychle se například v praxi dostane ověřená informace o nemocenské od lékaře k zaměstnavateli, který vyplácí náhradu mzdy. „Kvalita i rychlost předávání informací budou záviset na přizpůsobení softwaru jak u lékařů, tak zaměstnavatelů. A to nelze ověřit dříve než po 1. lednu,“ uvedl mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro. Pro firmy by bylo podle něj optimální, kdyby se k nim informace dostaly během jednoho dne. ČSSZ zatím odhaduje, že to bude v řádu hodin až dvou dní.

Nemocnice a lékaři sice mohou využít webové rozhraní sociální správy, většina z nich ale využije své lékařské programy. Ty ale začali vývojáři upravovat pro potřeby e-neschopenky až na podzim, kdy k tomu dostali podklady. Ne všichni lékaři tak měli možnost vystavení alespoň fiktivní neschopenky vyzkoušet.

Například pražská nemocnice Na Bulovce se chce radši spolehnout na vlastní systém a vyvinula vlastní aplikaci k e-neschopence. Ministerstvo práce je přesvědčeno, že systém bude fungovat. „Testování probíhá úspěšně, což dokazuje prudce stoupající počet připojení k systému ze strany lékařů,“ uvedlo ministerstvo.

E-neschopenka nebude zcela bez papíru, což vadí mnoha lékařům. V praxi totiž lékař odešle elektronicky vystavenou neschopenku ČSSZ a zaměstnavateli, pacient ale navíc dostane tištěné potvrzení o nemocenské. „Po devíti letech úsilí toto nazvat elektronickou neschopenkou je opravdu smutné,“ uvedl praktický lékař Cyril Mucha.

Část lékařů na Zlínsku dokonce chystá bojkot a chce nadále vystavovat neschopenky papírově, za což jim hrozí pokuta. Lékařům totiž vadí, že za tuto administrativu nedostávají zaplaceno.