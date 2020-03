Čapkova vila se dočká rekonstrukce | E15.cz

Dům Karla Čapka na pražských Vinohradech projde kompletní rekonstrukcí. Za zhruba 20 milionů by se někdejší bydliště spisovatele mělo vrátit téměř do stejného stavu jako v roce 1938, kdy literát zemřel. Podle místostarosty Prahy 10 Davida Kašpara by opravy měly začít v příštím roce a rýsuje se i budoucí účel. „Chtěli bychom vytvořit živé centrum připomínající Čapkův odkaz, kde budou probíhat besedy, autorská čtení nebo vzdělávací projekty. O spolupráci jednáme s pražským magistrátem, knihovnami i literární obcí, protože sami bychom provoz nepokryli,“ sdělil politik.