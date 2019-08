Celníci na pražském letišti zadržují stále více drog. Leteckou poštou putují marihuana i kokain | E15.cz

Celníci loni zaznamenali na Letišti Václava Havla zvýšený počet poštovních zásilek, které obsahovaly drogy. Prošetřovali 796 případů, předloni to bylo 699. Češi si takto například nechávají posílat v menších dávkách kokain nebo marihuanu z Nizozemska. Na tiskové konferenci to uvedl šéf pátrací sekce Generálního ředitelství cel Robert Šlachta, podle nějž se tato trestná činnost proti roku 2015 téměř zdvojnásobila.

Nejvíce nelegálních zásilek, 459, zachytili celníci na trase Amsterdam - Praha - Bratislava. „Lidi nám vyjedou do Nizozemska, objednají si, nechají si to poslat na P. O. Box a my to tady zachytáváme. Je to taková turistika za tím, aby se k těm drogám dostali,“ popsal charakter trestné činnosti Šlachta. Další balíčky mířily přes české hlavní město do izraelského Tel Avivu.

Drogy v zásilkách mívají hmotnost od deseti do sta gramů. Podle Šlachty je „hrozně jednoduché“ si takto nechat omamné látky doručit. Celníci při odhalování jednotlivých případů spolupracují s bezpečnostním oddělením České pošty. Konkrétní detaily Šlachta prozradit nechtěl, aby nevaroval pachatele.

Většinu těchto případů celníci zahajují proti neznámému pachateli. Ve výroční zprávě upozornili na to, že analýza obsahu zásilek v celní technické laboratoři je nákladná - jeden vzorek vyjde na 4500 až 5000 korun. Zátěž pro celníky představuje i následné skladování nelegálních zásilek.

Právě zásilky drog odhalené na letišti tvoří velký podíl z celkového počtu úkonů trestních řízení, které celníci loni zahájili. Založili celkem 1115 trestních spisů, což je meziročně o tři procenta více. Policii předali do vyšetřování 218 spisů, předloni to bylo 270. „Naše snaha i tlak na naše pracovníky je o tom, abychom šli cestou kvality, a ne kvantity. Protože není asi dobře, abychom šli jenom cestou bílých koňů a nesnažili se postihnout organizátory, což je zejména u hospodářských trestných činů velmi složité,“ řekl k tomu Šlachta.

Celníci plní roli policie při prověřování trestných činů spáchaných porušením celních a některých daňových předpisů. K prioritám sekce pátrání loni patřily vedle drogové trestné činnosti trestné činy v oblasti DPH a spotřební daně. Celníci řešili také porušování práv k ochranné známce, neoprávněné nakládání s chráněnými zvířaty a rostlinami a rovněž provozování nelegálních hazardních her, což je jejich nová kompetence od roku 2016.

V trestních řízeních loni celníci zajistili majetek v hodnotě 416 milionů. Z toho bylo 47 milionů v hotovosti, 93 milionů na bankovních účtech a dále 51 nemovitostí a 152 vozidel.