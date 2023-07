Město nás hodilo přes palubu, stěžují si karlovarští podnikatelé | e15.cz

Filmový festival si do Karlových Varů přijedou každoročně užít tisíce českých i zahraničních filmových nadšenců. Mohlo by se tak zdát, že podnikatelé a živnostníci v nejchudším kraji republiky mají během prvního červencového týdne příležitost navýšit své zisky. Ne všichni si ale během festivalu polepší.

Tradičně nejspokojenější mohou být v době festivalu karlovarští hoteliéři. Kapacity ubytování jsou totiž vždy už dlouho před začátkem festivalu naplněny. „Během filmového festivalu máme obsazenost v průměru 95 procent“, uvedla pro E15 Jana Homolová, marketingová manažerka hotelu Iris. Podobnou obsazenost v průběhu festivalového týdne E15 potvrdila i Eva Tichá, zástupkyně generálního ředitele hotelu Royal Regent. Přestože je pro oba hotely festivalový týden ekonomicky zajímavým obdobím, panuje shoda na tom, že pro ně jsou stěžejní hlavně tržby z klasických léčebných pobytů ve zbytku roku.

Zatímco většina hotelů během festivalového týdne praská ve švech, ostatní karlovarští podnikatelé a živnostníci zvýšený zájem o své služby ze strany návštěvníků festivalu ve větší míře nezaznamenávají.

Zajímavá je především situace restauratérů. Je pravda, že několik vyhlášených restaurací v centru Karlových Varů tradičně v průběhu festivalu registruje větší návštěvnost. To E15 potvrdila například Lucie Nahodilová z oblíbené restaurace La Hospoda. Zejména menší podniky ale nadcházející festival vyhlíží se skepsí.

„Návštěvnost v době festivalu rok od roku klesá,” řekla Liliana Orbanová, provozovatelka restaurace Sklípek, jež se specializuje především na klasickou českou kuchyni. Orbanová spolu s dalšími dotázanými restauratéry z nízkých tržeb viní hlavně stánky s občerstvením, které jsou rozmístěné jak u hotelu Thermal, tak na kolonádě.

„Je to jako by nás město tím, že tolik stánků povolí, hodilo přes palubu. Loni se všichni návštěvníci festivalu zdrželi pouze u stánků, které stály u Thermalu, a k nám už nedošli, a letos to určitě bude zrovna tak,” upřesnila Orbanová. „Když je v Německu státní svátek, máme mnohem větší tržby, než za celý filmový festival,” doplnila.

Podobně se vyjádřil jeden ze zaměstnanců restaurace U Švejka. „Abych pravdu řekl, pro nás festival není tak zajímavý jako sezóna mimo festival. Co se týče těch stálých hospodských tady na kolonádě, celý festival nám spíše bere, než dává, a to hlavně kvůli stánkům s jídlem, které po celé kolonádě rozmístěny. Nemyslím si, že bychom měli z festivalu čísla v plusu,” reagoval na dotaz, zda v průběhu festivalového týdne registrují větší tržby. Podobně jako hoteliéři se pak všichni dotázaní restauratéři shodují na tom, že klíčová je pro ně především klasická lázeňská klientela mimo festivalový týden.

Relativně nízká je v období festivalu i poptávka po jinak oblíbených a pro Karlovarsko stěžejních lázeňských a wellness pobytech. „Místní klientela ubývá, protože jsem během let vypozoroval, že se místní během festivalu stahují mimo Karlovy Vary. Vadí jim totiž ruch, který je s festivalem spojený,” řekl předseda představenstva Alžbětiných lázní Václav Benedikt.

„Období festivalu je pro nás spojeno hlavně s pobyty abonentů zdravotních pojišťoven, kteří jsou u nás na odborných rehabilitacích. Návštěvníků zvenčí k nám během festivalového týdne nepřijde významně více,” dodal Benedikt. Zájem o wellness a další služby ze strany návštěvníků karlovarského filmového festivalu není vysoký ani přesto, že se Alžbětiny lázně nachází v těsné blízkosti hotelu Thermal, tedy centra hlavního festivalového dění.

Větší návštěvnost není během festivalu znát ani v The Home of Becherovka, návštěvnickém centru ikonické značky karlovarského bylinného likéru. „Nejedná se pro nás o nijak významné období, návštěvníci mezinárodního filmového festivalu většinou tráví čas na filmech a doprovodných programech v rámci festivalu,” uvedla manažerka centra Lada Naidrová.

Celkově tak v důsledku filmového festivalu ekonomika Karlových Varů příliš nevzkvétá. Přestože hoteliéři zaznamenávají nárůst tržeb, ostatním podnikatelům a živnostníkům nezbývá než čekat, až po skončení festivalu do města znovu zavítá tradiční lázeňská klientela.