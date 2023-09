Inflace drtí lidi s hendikepem. Ministerstvo zablokovalo zvýšení příspěvků na péči | e15.cz

Návrhy změny Návrh rady osob se zdravotním postižením chce navýšení o 10 procent. Souhlasí i s původním návrhem MPSV, že se má v prvním stupni zvýšit částka z 880 Kč na 2000 Kč měsíčně. Částky by podle návrhu mohly vypadat takto: Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc 3 630 Kč, jde-li o stupeň I. (lehká závislost) 7 260 Kč, jde-li o stupeň II. (středně těžká závislost) 15 290 Kč, jde-li o stupeň III. (těžká závislost) 21 120 Kč, jde-li o stupeň IV. (úplná závislost) Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc 2 000 Kč, jde-li o stupeň I. (lehká závislost) 6 400 Kč, jde-li o stupeň II. (středně těžká závislost) 14 080 Kč, jde-li o stupeň III. (těžká závislost) 21 290 Kč, jde-li o stupeň IV. (úplná závislost)