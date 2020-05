Armáda má plán úspor. Nechá si V3Sky i tereňáky UAZ 469 | E15.cz

Místo rozpočtu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu, které mělo dostat do roku 2024, počítá vojsko s propadem na 1,5 procenta HDP. Rozdíl činí desítky miliard korun. Plyne to z materiálů, do nichž měl deník E15 možnost nahlédnout. Projednaly je sněmovní výbor pro obranu a podvýbor pro akvizice ministerstva obrany.

„V současné době se průběžně analyzují možnosti zajištění financování jednotlivých naplánovaných projektů,“ uvedl Jiří Caletka z tiskového oddělení ministerstva. „Případná redukce akvizic by mohla ovlivnit například veřejnou zakázku na kontejnerové nakladače nebo hákové nakladače,“ dodal bez upřesnění, kolika kusů by se úspory dotkly.

Na strategických projektech, jako je 210 nových bojových vozidel pěchoty za více než 50 miliard korun, vojsko trvá. Do konce roku chce uzavřít i zakázky na raketové systémy krátkého dosahu SHORAD za deset miliard a samohybná děla ráže NATO 155 milimetrů za pět miliard.

„Možné škrty nemají ovlivnit pořízení pásových BVP, a to ani v celkových počtech, ani v jejich jednotlivých variantách,“ potvrdil Caletka.

Podle dostupných informací je však problém v tom, že významný podíl z doprovodných vozidel nových obrněnců mají tvořit pragovky, které se vyráběly v letech 1953 až 1990.

Například páteřní jednotky české armády, tedy 4. brigáda rychlého nasazení a 7. mechanizovaná brigáda, provozují celkem 56 kusů techniky na podvozku Praga V3S. Jde o auta se speciálními nástavbami ve variantách polních dílen, štábních pracovišť, spojovacích vozů, polních kuchyní nebo polních obvazišť.

Zastaralý vozový park netvoří jen pragovky, ale i ruské terénní automobily UAZ 469 ze sedmdesátých let. „Je ostuda, že armáda ve velké míře stále využívá desítky let starou techniku,“ prohlásil před týdnem premiér Andrej Babiš (ANO) při návštěvě 42. mechanizovaného praporu v Táboře.

S redukcí plánovaných nákupů nesouhlasí opozice. „Je třeba naplnit koncepci výstavby armády do roku 2030, vojsko musí být profesionálně vycvičené a moderně vyzbrojené,“ řekl člen podvýboru pro akvizice ministerstva obrany Jan Bartošek (KDU-ČSL). „Rozhodně nechceme omezovat zakázky pro český obranný průmysl, jeho podporou udržíme také zaměstnanost,“ dodal.