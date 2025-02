K obnovení česko-slovenských mezivládních konzultací není důvod, řekl Fiala

K obnovení česko-slovenských mezivládních konzultací nejsou podle premiéra Petra Fialy (ODS) podmínky ani důvod důvod. Příčinou jsou nynější zahraničně politické aktivity slovenské vlády v čele s Robertem Ficem (SMER), například jeho jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Kritika takových aktivit, které nejsou v zájmu ČR, není podle Fialy vměšováním do slovenských vnitřních záležitostí a žádný z vládních představitelů na rozdíl od předsedy opozičního ANO Andreje Babiše se toho nedopouští. Fiala to dnes uvedl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

„Myslím, že za této situace a za těchto zahraničně politických aktivit Slovenska by takovýto formát nebyl na místě. Zatím pro to nevidím ani důvod, ani podmínky,“ uvedl Fiala k možnosti po roce obnovit mezivládní konzultace. Uvedl, že dvoustranně spolu premiér a ministři obou zemí jednají, s Ficem by se měl setkat v rámci pondělního unijního jednání v Bruselu.

Ficovo páteční obvinění, že česká politická a mediální scéna zasahuje do vnitropolitických záležitostí Slovenska, Fiala opakovaně odmítl jako „naprosto nepřiměřené a špatné“. „Nezasahuju do vnitřních záležitostí Slovenska, žádný z mých kolegů,“ prohlásil český premiér. Podotkl, že na rozdíl od Babiše nikomu na Slovensku nedoporučoval, koho mají lidé volit. Premiér ale zdůraznil, že má právo vyjádřit se k zahraničním aktivitám slovenské vlády, které mohou ohrožovat české zájmy.

„Slyším víc kritiky Bruselu než kritiky Moskvy, to mi připadá zvláštní,“ uvedl Fiala na dotaz, zda pokládá Fica za proruského politika. Slovenský premiér má podle českého ministerského předsedy představu zahraniční politiky, „která neodpovídá našim zájmům, bezpečnostním, strategickým, ekonomickým“. Fiala dodal, že to v pondělí klidně Ficovi zopakuje.

Fico už v pondělí obvinil české politiky ze zasahování do záležitostí Slovenska. Tehdy řekl, že cílem výpadů vůči němu, které se šíří v Česku, je hlavně pošpinit expremiéra a šéfa ANO Andreje Babiše. Hnutí vévodí průzkumům před sněmovními volbami, které se uskuteční na podzim. V pátek Fico na schůzce s diplomaty uvedl, že „není správné, když z druhé strany Moravy přicházejí na adresu slovenské vnitropolitické situace jakékoliv postoje, pohledy nebo doporučení“. Čeští vládní politici se vůči tomuto obvinění ohradili.