Kdo bude novým předsedou TOP 09? Pospíšil, Válek nebo někdo mladý

Šok pro voliče TOP 09, ale žádné velké překvapení pro vlivné straníky. O odchodu Markéty Pekarové Adamové z čela vládního uskupení se podle zdrojů e15 hovoří v kuloárech už několik měsíců. Své rozhodnutí, že zároveň nebude v podzimních volbách obhajovat poslanecký mandát, v úterý zdůvodnila zdravotním stavem. Za trojkoalici Spolu role lídryně v Praze zřejmě připadne šéfce rezortu obrany Janě Černochové (ODS). TOP 09 by pak v hlavním městě mohl do voleb vést její bývalý předseda Jiří Pospíšil. Ve hře je především to, aby se strana dohodla s občanskými demokraty a získala dvě volitelná místa na pražské kandidátce.